Пункт передержки бродячих собак и кошек открылся в Байконыре

Байконыр. 15 октября. КазТАГ – В Байконыре впервые открыт специализированный пункт передержки безнадзорных и бродячих собак и кошек, передает корреспондент КазТАГ.

«Это важный шаг к сбережению наших эмоций и жизней животных. Этот пункт призван ограничить численность безнадзорных собак и кошек. Защитники прав животных смогут контролировать его работу, а мы с добрым сердцем, умелыми руками и умной головой будем исполнять то, что нам поручено», — сказала во вторник руководитель ГБУ «Ветеринарная станция города Байконур» Екатерина Рыбалкина.

Решение о строительстве пункта передержки животных было принято администрацией города в результате многочисленных обращений граждан и активистов правозащитных сообществ города в 2017 году. В городе остро стояла проблема опасности бродячих собак и их нападения на людей.

Комплекс строился в течение года практически с нуля. На возведение объекта из бюджета города было потрачено более 17 миллионов рублей.

Впервые в городе для пункта передержки будет приобретен рентгеновский аппарат, с помощью которого можно обследовать домашних животных.

Пункт передержки животных рассчитан на 107 собак и 54 кошки. Собаки будут содержаться в вольерах размером 1,5 на 3 метра. В зимнее время предусмотрены утепленные деревянные будки. Содержание кошек предусмотрено в одноэтажном здании коридорного типа с несколькими комнатами. В нем оборудованы теплые полы.

Также в комплексе располагаются административно- производственная часть питомника: медицинский блок со смотровой для проведения первичного приема животных. Здесь же находится и операционная комната, в которой будут проводиться стерилизация животных и лечебно-профилактические мероприятия. В медблоке также расположены диагностические помещения, карантин и послеоперационный стационар.

В приюте также будет функционировать кухня с четырьмя подсобными помещениями: для хранения сухих кормов, подстилок, дезсредств. Для персонала построен санитарно-бытовой блок и помещение для дежурной смены.

Согласно предназначению пункта передержки, отловленные животные пройдут карантин, стерилизацию и будут выдерживаться определенное время. Затем животное будут бирковаться специальной клипсой на ухо и выпускаться на волю, но уже без возможности неконтролируемого размножения.