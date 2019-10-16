Алматы. 16 октября. КазТАГ – Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж длительное время подвергался психологическим пыткам, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Ассанж в течение долгого времени подвергался психологическим пыткам. Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались», — сказал в среду на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

Он подчеркнул, что сообщил о своих выводах властям Великобритании, США, Швеции и Эквадора – четырех государств, которые в течение последних лет так или иначе несли ответственность за судьбу Ассанжа.

«Ни одна из перечисленных стран не согласилась провести соответствующее расследование, хотя это их обязательство в рамках Конвенции против пыток», — добавил Мельцер.

Напомним, США обратились к Великобритании с просьбой об экстрадиции Ассанжа, которого 11 апреля выдворили из эквадорского посольства в Лондоне, после чего он сразу же был арестован британской полицией. Ему предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений в США, которые грозят тюремным заключением сроком в несколько десятилетий.

19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Главным опасением журналиста было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов государственного департамента США.

В Швеции основатель WikiLeaks обвинялся в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки в последствии также было прекращено.

27 октября 2018 года адвокат создателя Wikileaks Карлос Поведа заявил, что его подзащитный может сдаться властям Великобритании и даже отбыть наказание в виде шести месяцев лишения свободы в британской тюрьме при условии, что Лондон даст гарантии не выдавать его США.

10 октября стало известно, что национальный суд Испании проводит расследование в отношении испанской частной охранной фирмы, подозреваемой в том, что она шпионила за Ассанжем в пользу США, когда он находился в эквадорском посольстве в Лондоне.