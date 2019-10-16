Более 2 тыс. предприятий РК обяжут ежегодно предоставлять информацию о вредных выбросах

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 2 тыс. предприятий Казахстана будут обязаны предоставлять информацию о выбросах вредных веществ на ежегодной основе после ратификации протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), сообщила депутат мажилиса, член комитета по вопросам экологии и природопользованию Ирина Унжакова.

«Ратификация протокола создаст законодательные основы для обязательной отчетности более чем 2 тыс. предприятий о выбросах, а также для внедрения новых экологических стандартов», — сказала Унжакова на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона РК «О ратификации протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» в среду.

По ее словам, ратификация протокола также обяжет Казахстан работать над расширением национального регистра опасных ингредиентов в выбросах промпредприятий.

«Казахстан имеет государственный регистр по 24 опасным ингредиентам. Но после ратификации протокола по РВПЗ страны-участницы, в том числе и мы, будем обязаны работать над достижением сопоставимости данных национальных регистров на международном уровне (в странах ЕС регистр содержит 50 опасных химических веществ и парниковые газы)», — добавила мажилисвумен.

Также ратификация протокола откроет доступ к полной и достоверной экологической информации всем гражданам Казахстана.

«Протоколом предусматривается обязательство по размещению данных национальных регистров в круглосуточном режиме в виде понятного и простого в использовании документа. И это правильно, так как его пользователями должны быть не только органы власти, но и те, кто живет рядом с объектами выбросов. Мы все заинтересованы в этих данных, которые позволят своевременно обращать внимание органов власти на завышенные показатели по тем или иным ингредиентам. Они создадут возможность для более аргументированного участия людей в общественных слушаниях, подготовке различных предложений», — резюмировала Унжакова, обосновывая важность принятия данного закона.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев обратил внимание, что ратификация протокола требует корректировки Экологического кодекса, новая редакция которого сейчас находится на разработке.

«Основной пробел, который существует – это обязательность промпредприятиями предоставления соответствующей информации о выбросах. У нас порядка 2,2 тыс. предприятий, которые будут обязаны сдавать соответствующую информацию (предприятий первой категории, которые попадают под действие протокола о РВПЗ), однако в силу того, что нет обязательной нормы, передача осуществляется в добровольном порядке. По итогам 2018 года мы имеем 926 предприятий, которые отчитались. Поэтому в Экологический кодекс будет включена норма о том, что предоставление информации станет обязанностью предприятий на ежегодной основе», — акцентировал внимание Мырзыгалиев.

Депутат мажилиса Бактыкожа Измухамбетов обратил внимание чиновника на проблему «определений» в проекте Экологического кодекса, применение которых может негативно сказываться на экологической обстановке.

«Ранее в Экологическом кодексе предусматривались отдельные определения «сточных вод» и «жидких отходов». Позднее понятия были объединены, что негативно сказывается экологической ситуации, потому что сточные воды и жидкие отходы – это далеко не одно и то же. Будет ли урегулирован этот вопрос?» — спросил мажилисмен.

Министр признал, что «такая проблема есть».

«Мы прорабатывали ее с ассоциацией Kazenergy, и в новом кодексе эту норму будем менять», — заверил Мирзагалиев.