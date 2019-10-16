Американский регулятор поставил под запрет ряд инновационных и, казалось, перспективных криптопроектов. В их числе – разработки Facebook и Telegram

«Наши чрезвычайные меры направлены на то, чтобы не дать Telegram наводнить американский рынок цифровыми токенами, которые были проданы незаконно. Мы предполагаем, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о бизнес-операциях, финансовых условиях, факторах риска и управлении Gram и Telegram», — заявил содиректор правоохранительного отдела Комиссии по ценным бумагам и биржи США (SEC) Стефани Авакян.

Эта красноречивая цитата сопровождает сообщение о том, что SEC добилась запретительного судебного приказа в отношении двух офшоров, которые предположительно проводят незарегистрированное размещение токенов на территории США и за рубежом. И, на минутку, регулятор лишь предполагает, что инвесторы не получили исчерпывающей информации о проекте.

Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее 100%-ной «дочке» TON Issuer Inc, о продаже ими около 2,9 млрд. токенов под названием Gram. 171 инвестор, в том числе 39 из США, уже вложили в этот проект $1,7 млрд.

Всех – в блок

Telegram взял на себя обязательство перед участниками первичного размещения токенов (ICO) запустить блокчейн TON не позже 31 октября 2019 года. «К этому моменту инвесторы и Telegram должны были получить возможность продать миллиарды Gram на американском рынке», — следует из иска SEC.

В нем также указывается, что ответчики не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение Gram, что является прямым нарушением положений закона США о ценных бумагах от 1933 года…

SEC неожиданно активизировалась, артикулировав претензии не только к Telegram. Неделей раньше регулятор предъявил аналогичный иск к компании Block.One за незарегистрированное ICO на $4,1 млрд., проведенное аж в 2017 году!

По досудебному решению Block.One согласилась заплатить штраф в размере $24 млн. SEC это устроило вполне: дескать, компания начала продажу токенов еще до принятия запрета на незарегистрированные размещения, а размещенные токены уже вышли из обращения. Каким будет решение суда в случае с TON, сегодня не берется предсказать ни один эксперт.

Не говорите таким TONом!

Telegram, конечно же, не ожидал такого поворота событий. Еще 2 октября команда Telegram отправила письмо инвесторам, в котором говорилось, что блокчейн TON будет запущен в срок. В письме разработчики дали инвесторам инструкцию, как получить свою криптовалюту: для этого необходимо было создать специальный криптокошелек не позднее 16 октября.

И вот такой удар из-за океана.

Оказывается, с самого начала идеи создания блокчейн-платформы нового типа, Telegram пытался наладить связь с представителями SEC и получить от ее специалистов разъяснение по поводу того, что они думают о проекте TON. Но все попытки не увенчались успехом.

В итоге SEC предпочла обратиться в суд, а не сесть за стол переговоров. «Mы не согласны с ее юридической позицией», — говорится в письме команды Дурова, адресованного инвесторам. Она заверяет, что планирует оперативно решить эту проблему и обещает предоставить новую информацию в самое ближайшее время.

Ситуацию осложняет то, что блокчейн-платформа TON, по плану, должна была стартовать до 31 октября 2019 года — в противном случае Telegram обязан вернуть инвесторам, вложившие в проект $1,7 млрд., их деньги. При этом, понятно, что часть суммы уже инвестирована в проекты Telegram. Достоверно известно, что по состоянию на 31 января 2019 года компания уже потратила порядка $218 млн. из этой суммы.

Павлу Дурову сказали «STOP!», потому что он – русский?

«Если не запретить – ответчик выполнит задуманное, не проходя все формальные процедуры, предписанные американскими законами», — говорится в иске SEC. По факту, американский регулятор опасается не столько нарушения закона (ведь в 2017 году в истории с Block.One он не проявлял какого-либо беспокойства и такой прыти), сколько того, что новые инструменты могут перевернуть все сложившиеся представления о ценных бумагах и о валюте.

И ведь нельзя сказать, что такое предубеждение против этого проекта возникло потому, что он русский (ну эти игры в санкции и т.п.). Отнюдь не в этом причина.

С подобными проблемами столкнулся другой конкурирующий проект от Facebook, которая пытается запустить обеспеченную фиатными деньгами криптовалюту Libra.

Там совершенно неожиданно из проекта вышли крупнейшие финансовые партнеры соцсети — Visa, Mastercard, Stripe и Ebay. Еще раньше проект покинула PayPal. Решение компаний, вероятнее всего, связано с тем, что регуляторы в Европе и в США начали бить тревогу, как только о проекте было объявлено: по их мнению, Facebook не предоставляет достаточно информации о том, как Libra будет защищена от отмывания и не превратится ли она в один из каналов, через который идет финансирование терроризма.

Выход крупнейших партнеров Facebook из проекта, безусловно, ставит под вопрос его дальнейшее существование. Но, что интересно часть компаний оставила за собой возможность вернуться к нему, когда вопросы регуляторов будут сняты.

SEC защищает доллар?

Хотите понимать, почему так обеспокоился американский регулятор рынка ценных бумаг?

До сих пор ключевой проблемой криптовалют была их спекулятивная природа и анонимность. Именно поэтому криптовалюты плохо воспринимались центральными банками, финансовыми регуляторами, да и, надо сказать, потенциальными пользователями.

В этих условиях Марк Цукерберг и Павел Дуров заняты автономным поиском альтернативы. И они ее находят. Libra Цукерберга претендует на звание мировой цифровой валюты со всеми присущими ей атрибутами, включая резерв, таргетирование инфляции, дополнительную эмиссию и уничтожение лишней денежной массы. Если Libra прорвется, то она вполне способна стать цифровым аналогом долларов.

«Блокчейн-платформа TON и ходящие в нем Gram — гораздо более инновационная и одновременно рискованная система. (…) Принципиальная идея TON в том, чтобы создать собственный масштабируемый и защищенный интернет, который способен поглотить внешние сервисы, но самодостаточен по своей сути», — поясняют аналитики The Bell, предметно сравнившие криптовалюты Facebook и Telegram.

Как бы то ни было, эти проекты – нечто новое, способное изменить существующий уклад традиционных финансов. Вот чего, собственно, и боится американский регулятор. Поэтому он изо всех сил тормозит инновации, прикрываясь явно устаревшим законом. Ну и статус «мировой валюты» – американского доллара – защищает заодно.

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