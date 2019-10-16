Божко на вопрос об извинениях перед народом за высказывания: Я свое мнение уже высказал

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутат мажилиса Владимир Божко заявил, что ему нечего добавить к своим высказываниям по поводу многодетных матерей.

«Я не люблю, когда несправедливо страдают те, кто справедливо работает, справедливо, прилагая усилия, воспитывает детей, платит свои долги и налоги. Я свое мнение уже высказал, мне что-то добавить очень сложно», — сказал Божко в кулуарах мажилиса в среду.

При этом он отметил, что не собирается складывать депутатские полномочия.

«Конечно нет. Да ну что вы!», — сказал мажилисмен.

Кроме того, Божко прокомментировал пресс-конференцию, проведенную 15 октября в Алматы четырьмя общественными объединениями казаков, потребовавших провести расследование в отношении его высказываний и лишить его депутатских полномочий.

«Я хочу сказать, что эта группа людей, которая провела пресс-конференцию, имеет цель, о которой они молчат. Неделю назад в отношении (атаман, глава «Координационного совета русских, славянских и казачьих организаций» Юрий – КазТАГ) Захарова и его организации принято судебное решение, в соответствии с которым они обязаны освободить рейдерски захваченное здание, которое принадлежало Союзу казаков Семиречья. И понятно, что для того, чтобы каким-то образом повлиять на решение суда или на его исполнение, надо создать какой-то информационный повод, который бы позволил им оттянуть решение этого суда и поэтому они собрались группой лиц, которая полностью ему подчиняется создать информационный повод, вот они и создали», — пояснил мажилисмен.

По его мнению, возмущение его высказываниями о многодетных матерях было только поводом.

«Это прозвучало с их стороны, так называемое «справедливое возмущение» практически через месяц. С какого это бодуна он, с какой груши упал и поднял этот вопрос?» — сказал Божко.

Напомним, 4 сентября заместитель председателя мажилиса парламента РК Владимир Божко в кулуарах расширенного заседания Ассамблеи народов Казахстана заявил: «Мозгами надо думать, чтобы «не взрывать» (не подставлять себя), нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре – в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает «дайте ему все», должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека». Это высказывание вызвало большое возмущение в обществе.

15 октября на пресс-конференции в Алматы четыре общественных объединения сообщили о намерении в этот день направить обращение президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, Елбасы Нурсултану Назарбаеву, председателю Центральной избирательной комиссии РК Берику Имашеву, председателю КНБ Кариму Масимову и др. о приостановлении исполнения обязанностей и полномочий депутата мажилиса Республики Казахстан, а также льгот, предоставленных носителю специального звания – генерала-лейтенанта КНБ РК – господина Божко Владимира Карповича (…) в связи с необходимостью проведения служебной проверки и обращений в правоохранительные органы РК о привлечении его к ответственности за ряд выступлений и действий, имеющих признаки возбуждения ненависти и социальной вражды, рейдерства, оскорблений и др., за время его депутатской деятельности.

Возмущение членов общественных организаций вызвали, в частности, оскорбительные высказывания Божко в адрес депутата украинской Рады, которую он в грубой форме назвал женщиной легкого поведения, обвинения в адрес алматинцев, касающиеся благоустройства города, а также недавние оскорбительные высказывания в адрес многодетных матерей.

Как пояснил юридический консультант Василий Резван, сославшись на словари русского языка, выражение «поставить в стойло» либо является оскорбительным для человека сравнением со скотиной, либо означает «совершить половой акт в извращенной форме».

Кроме того, Резван заявил, что в действиях Божко имеются признаки рейдерского захвата, а именно попытке отъема здания, расположенного в Алматы по улице Латифа Хамиди, 79, которое находится на балансе на 49 лет у ОО «Союз казаков Семиречья», без предоставления компенсации.