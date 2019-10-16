Экстремальных событий на валютном рынке Казахстана не происходит – KASE

Алматы. 16 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Объемы торгов на рынке иностранной валюты снижаются, свидетельствуя об отсутствии экстремальных событий, заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк.

«В этом году немного нарушена была традиционная динамика, когда после Нового года тенге приблизительно до апреля укрепляется, а потом – слабеет. У нас – слабоповышательный тренд, который сейчас практически превратился в горизонтальный канал с верхом (верхним значением доллара в тенге – КазТАГ) в Т390, низ – в районе Т380-370. В этом канале происходит рабочая волатильность. Примечательно, что объемы на рынке иностранной валюты снижаются. Это, прежде всего, свидетельствует о том, что здесь каких-то экстремальных событий не происходит», — сказал Цалюк, выступая на брифинге биржи по итогам января-сентября 2019 года в среду в Алматы.

Объем торгов на рынке иностранных валют за девять месяцев достиг, по его словам, Т8,5 трлн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 19% или на Т1,9 трлн.

На 1 октября курс тенге к доллару ослабел на 1% и составил Т387,99/$1, к рублю ослабел – на 8,4% до Т6, к юаню – укрепился еще летом, когда начинались «торговые войны» на 1,5%, до Т54,46, к евро – укрепился на 0,4%, до Т424,87.

«Сильно укрепился рубль. Внешнеторговая деятельность, а государство пытается в рамках ЕврАзЭс (ЕАЭС – КазТАГ) отказаться от доллара и перейти к внешнеторговым операциям прежде всего в рублях. Поэтому растет спрос на рубли, а если спрос существует, то рубль будет укрепляться», — сказал зампред биржи.

Среднедневной объем торгов составил Т46,3 млрд, среднедневное количество сделок – 333, средний объем сделки – Т139 млн, резюмировал Цалюк.