Наладить поступление средств в Фонд компенсации потерпевшим РК требует депутат

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Наладить поступление средств в Фонд компенсации потерпевшим Казахстана требует депутат мажилиса парламента РК Василий Олейник.

«В январе 2018 года были приняты законы о Фонде компенсации потерпевшим, ответственность за исполнение которых была возложена на министерство финансов и генпрокуратуру. Законом предусмотрен двухлетний период накопления средств для соответствующих выплат потерпевшим. С 1 июля 2018 года по приговорам суда начали проводиться взыскания с виновных лиц. По сведениям минфина, по состоянию на 1 сентября текущего года на контрольный счет наличности фонда поступил всего Т231 млн, тогда как для нормального функционирования фонда необходимо аккумулировать не менее Т1,2 млрд. То есть за оставшиеся девять месяцев (выплаты должны начаться с 1 июля 2020 года) необходимо собрать еще Т1 млрд», — говорится в депутатском запросе Олейника на имя первого вице-премьера РК – министра финансов РК Алихана Смаилова и генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова.

Депутат полагает, что плановые накопления не обеспечиваются ввиду ненадлежащей координации ответственных госорганов.

«Считаем необходимым минфину совместно с генпрокуратурой принять все предусмотренные законодательством меры по обеспечению полноценного функционирования фонда, принять активные меры по своевременному взысканию и поступлению на счет денежных средств за счет всех источников формирования фонда в порядке, предусмотренном законом, регулярно проводить прогнозный анализ сведений о зарегистрированных уголовных правонарушениях, количестве потерпевших, денежных взысканий, которые поступят на счет фонда, и достаточности этих средств для выплаты компенсации потерпевшим», — предлагает Олейник.

Напомним, Фонд компенсации потерпевшим РК был создан в целях быстрого оказания необходимой материальной помощи потерпевшим и формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых судом с виновных лиц при вынесении обвинительного приговора. На выплаты могут претендовать несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, жертвы торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью, в том числе заражение ВИЧ, законные представители в случае смерти потерпевшего.