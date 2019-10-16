Алматы. 16 октября. КазТАГ — Владимир Радионов. Демократическую партию Казахстана решил создать Жанболат Мамай.

«У нас есть группа из 10 человек, которые готовы подписать заявление и обратиться в министерство юстиции с инициативой создания оргкомитета по созданию Демократической партии Казахстана. Мы будем встречаться с представителями гражданского общества, выезжать в регионы, спрашивать какие есть мнения у региональных лидеров. Наши программные документы будут презентованы на первом учредительном съезде партии, который состоится в ближайшее время», — сказал Мамай на пресс-конференции в среду.

Вместе с ним в пресс-конференции приняли участие экс-секретарь Совета безопасности Казахстана, покинувший госслужбу в 2000-х годах, Тулеген Жукеев, журналист и правозащитник Сергей Дуванов и журналист Асель Джанабаева.

Говоря о задачах партии, Дуванов отметил, что оппозиционная политическая партия в нынешних условиях – инструмент, с помощью которого можно претендовать на участие в политической жизни.

«Программа партии будет написана. Сейчас могу сказать, что первая наша задача – участие в ближайших парламентских выборах, если мы успеем до них зарегистрироваться, и формирование широкой сети наблюдателей. Далее мы будем выдвигать своего кандидата в президенты Казахстана. Ну и третья – это как бы объединение первых двух: политическая, экономическая и социальная модернизация Казахстана на демократических принципах», — подчеркнул Дуванов.

В свою очередь Жукеев рассказал, что партия будет организовываться по-новому, с помощью социальных сетей и телекоммуникационных технологий.

«Для регистрации партии нужно как минимум 40 тыс. человек. Прежде чем подавать документы (на регистрацию – КазТАГ), мы будем мониторить соцсети, и только когда будем убеждены, что у нас достаточное количество сторонников, тогда состоится организационное, структурное и юридическое оформление партии. (…) В поисках соратников мы намерены опираться только на тех людей, которые полны знаний, принципиальны, сильны духом и никогда не поступятся национальными интересами», — подчеркнул спикер.