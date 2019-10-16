Алматы. 16 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Уровень заражения вредоносными вирусами в Казахстане составляет более 8%, заявил Pre-sale Engineer представительства компании ESET в Казахстане Актайлак Альмурашов.

«Уровень заражения (вредоносными вирусами – КазТАГ) по странам варьирует от нуля до 20% и более. Страны с нулевым уровнем заражения из Европы, США и Япониb защищены комплексно. Уровень заражения Казахстана, по данным за сентябрь, составлял 8,01% – чуть ниже, чем в России и чуть выше, чем в странах Центральной Азии», — сказал Альмурашов на конференции «Актуальные киберугрозы для компаний Казахстана» в среду.

По его словам, в августе 2019 года компания – международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности опросила около 300 клиентов – IT-директоров, системных администраторов и владельцев компаний из Казахстана, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси.

Эксперт уточнил, что более 70 из опрошенных клиентов ESET представляли Казахстан.

Используя данные опроса, а также собственный сервис телеметрии, аналитические данные и статистику за последние 10 лет, компания сделала выводы.

Угрозы, нацеленные на локальный казахстанский рынок, иногда, по словам эксперта, специфичны. Так, в Казахстане актуальны угрозы, связанные с майнерами, которые используют ресурсы компаний для добычи криптовалюты. Кроме того, активно используют злоумышленники уязвимости для шифрования компьютеров казахстанцев и последующего вымогательства денег.

«При этом в Казахстане компании в два раза чаще, чем в среднем по СНГ, страдают от целевых атак и в полтора раза чаще – от шифраторов», — отметил Альмурашов.

В целом, сталкивались с внешними угрозами 93% компаний, с внутренними угрозами – 87%.

Наиболее распространенные внешние угрозы в адрес компаний – спам, его отметили 79% опрошенных компаний. Вредоносное программное обеспечение (ПО) – угроза №2, ее отметили 66% компаний. Также распространены фишинг – 25%, шифраторы – 18%, корпоративный шпионаж – 13%, DDoS-атаки – 11% и целевые атаки – 10%.

Самые актуальные для компаний Казахстана, по данным эксперта, внутренние угрозы: по 49% – уязвимости в ПО и случайные утечки данных, 24% – потеря сотрудниками корпоративных мобильных устройств, 23% – проблемы с информационной безопасностью на стороне провайдера услуг и 10% – намеренные утечки данных.

Тем не менее, как отметил Альмурашов, более трети – 38% казахстанских компаний считают свой бюджет на информационную безопасность достаточным, более трех четвертей – 76% не имеют центра реагирования на киберинциденты, три четверти – 75% переживают за финансовую информацию, а почти половина – 47% компаний опасаются утечки персональных данных сотрудников.

По его данным, почти все – 96% компаний используют антивирусное ПО, однако 21% – не следят за новыми киберугрозами.