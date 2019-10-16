Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Пенсионные накопления казахстанцев вопрос покупки жилья не решат, считает депутат мажилиса парламента РК Айкын Конуров.

«Накопления каждого по отдельности вкладчика (Единого накопительного пенсионного фонда – КазТАГ) вопрос (покупки жилья, о чем недавно говорил президент РК Касым-Жомарт Токаев – использовать пенсионные накопления для инвестирования в жилье – КазТАГ) не решат. Общий объем ЕНПФ превышает Т10,3 трлн, поэтому логично искать консолидированное решение – через централизованные инвестиции в строительство. На практике это выполнимо только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве. Если мы этого добьемся, то острота жилищного вопроса (…) заметно снизится», — говорится в депутатском запросе Конурова на имя премьер-министра РК Аскара Мамина в среду.

Он предложил изучить опыт Сингапура и создать единый фонд, который объединит в себе функции медстрахования, соцстрахования и пенсионных накоплений.

«Считаем, что его создание позволит снизить административные расходы, снизить инвестиционные риски и решить мечту многих казахстанцев иметь крышу над головой, получить достойные образование и пенсии», — отметил мажилисмен.

По его словам, именно Сингапур является ярким примером эффективного использования всех накоплений граждан.

«В Сингапуре система жилищных сбережений, медицинское страхование, обязательные пенсионные накопления фактически объединены. Всем управляет единый фонд, который отвечает за базовые социальные нужды. (…) При этом государство берет на себя функцию финансового планирования, чтобы человек и жилье мог купить, и на пенсии без средств не остаться. Сегодня 80% сингапурцев живут в квартирах, построенных этой организацией», — утверждает депутата.

Свой запрос Конуров инициировал с тем, чтобы поручение президента об использовании пенсионных накоплений для покупки жилья не свелось в итоге к установлению пороговой суммы накоплений, недоступной для подавляющего большинства вкладчиков, и на этом тема была бы забыта.

Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием, поручил правительству до конца 2019 года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, «например, для покупки жилья или получения образования».