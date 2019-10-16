Казахстанский институт сейсмологии и СОМЭ разрешили подарить государству

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – ТОО «Институт сейсмологии» и ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ) разрешили подарить государству, передает корреспондент агентства.

«Принять предложение АО «Институт цифровой техники и технологий» о передаче из частной собственности в республиканскую собственность 100% доли участия ТОО «Институт сейсмологии» и 100% доли участия СОМЭ по договору дарения», — говорится в постановлении правительства.

Также поручено обеспечить передачу прав владения и пользования государственными долями участия обоих ТОО комитету науки министерства образования и науки Казахстана.

Напомним, о планах передать Казахстанский институт сейсмологии и СОМЭ в республиканскую собственность МИА КазТАГ сообщало еще 29 января.