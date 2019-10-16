Касающиеся госзакупок поправки планируют внести в договор о ЕАЭС

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Касающиеся государственных закупок поправки планируют внести в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В августе этого года совет ЕЭК поручил коллегии комиссии совместно с уполномоченными органами стран союза проработать вариант механизма установления повторных изъятий из нацрежима, в основу которого должен лечь принцип принятия коллегией консенсусом решения о невозможности установления повторных изъятий в случае наличия возражений одного или нескольких государств-членов. По этому направлению эксперты ЕЭК и стран «пятерки» подготовили проекты изменений в договор о ЕАЭС и в порядок рассмотрения комиссией уведомлений о принятии актов об установлении государствами ЕАЭС изъятий из национального режима в сфере госзакупок, утвержденный решением совета ЕЭК в ноябре 2015 года», — говорится в сообщении.

В ЕЭК также пришли к консенсусу относительно продолжительности общего срока действия изъятий, включая повторные изъятия. При этом, как отмечается, у сторон еще сохраняются некоторые разногласия, взаимоприемлемые решения по которым будут искать экспертные группы.

«Одна из важных обсуждавшихся тем связана с перспективой взаимного признания банковских гарантий. Напомним, совет ЕЭК поручил комиссии совместно с государствами-членами подготовить до 1 июля 2020 года проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок», — уточнили в комиссии.

Этим же решением правительству России, по информации ЕЭК, предложено выступить с инициативой о внесении изменений в российское законодательство для возможности признания в целях госзакупок до вступления в силу международного соглашения банковских гарантий, выдаваемых Евразийским банком развития (ЕАБР) и Межгосударственным банком.

«При этом названным финансовым институтам необходимо получить кредитный рейтинг, выдаваемый российскими рейтинговыми агентствами», — пояснили в ЕЭК.

На заседании рабочей группы представители ЕАБР проинформировали о получении банком соответствующего кредитного рейтинга в российском рейтинговом агентстве, а представители Межгосбанка – о начале их переговоров с такими агентствами. При этом представители российской стороны сообщили, что позиция РФ относительно изменений в законодательство страны ещё окончательно не сформирована.