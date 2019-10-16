С лишением гражданства Сыроежкина власти явно «наломали дров»

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. С лишением гражданства ученого-синолога Константина Сыроежкина власти явно «наломали дров», считает юрист, правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений Жовтис.

«Возможность лишения гражданства как дополнительного наказания у нас появилась только в 2017 году после внесения соответствующих изменений в Конституцию и Уголовный кодекс. И оно может быть применено не только по этой статье (части первой статьи 175 (государственная измена) УК РК – КазТАГ), но и по другим статьям, где речь идет о терроризме или нанесении существенного вреда интересам государства. Вообще для меня тайна за семью печатями, чем руководствовались авторы этой конституционной новеллы. Она, с моей точки зрения, совершенно бессмысленна, потому что даже если лишить, например, господина Сыроежкина гражданства Казахстана, то, что дальше? Куда его денешь? Он, после отбытия наказания, останется здесь же, в Казахстане, только уже в статусе лица без гражданства. У нас же двойное гражданство запрещено, и поэтому нет никакой другой страны, с которой у «лишенца» была бы политико-правовая связь в виде гражданства, и куда его можно было выдворить. В общем, что-то тут не додумали», — прокомментировал Жовтис для КазТАГ лишение Сыроежкина гражданства Казахстана.

Покров тайны по делу Сыроежкина эксперт объясняет деликатностью ситуации.

«Думаю, что это может свидетельствовать о том, что причина ареста была весьма деликатная, затрагивала интересы нашего могущественного южного соседа – Китая, поэтому утечка информации об этом аресте была невыгодна, прежде всего, политически. Ведь если есть тот, кто обвиняется в государственной измене в пользу другой страны, в данном случае Китая, то это означает, что на территории Казахстана активно работает разведка этой страны, и ситуация дошла до того, что надо арестовывать наших граждан, с этой разведкой сотрудничающих. Соответственно, помимо того, что дело связано с госсекретами, здесь есть еще геополитический контекст, поэтому весь процесс и вынесение приговора были осуществлены в максимально закрытом режиме. Хотя, чаще всего, это в интересах контрразведки демонстрировать свою эффективность и оповещать граждан о поимке шпионов или наших граждан, работающих на разведку другой страны», — отметил правозащитник.

На вопрос, насколько распространена в Казахстане практика привлечения ученых к уголовной ответственности за государственную измену, эксперт ответил, что «ничего нового в этом не видит».

«Вообще случаи привлечения ученых за государственную измену, это не что-то новое. В соседней России, например, таких случаев масса, причем, чаще всего исследователей и аналитиков привлекают за некие контракты с организациями других государств, по которым они выполняли исследования даже на основе данных из открытых источников, а не передавали какие-то госсекреты», — добавил собеседник агентства.

Да и наше советское прошлое, дополнил спикер, таких примеров содержит сотни, если не тысячи.

«Мировая общественность, особенно научная, всегда настороженно относится к таким делам, тем более что они обычно проходят в закрытых судебных разбирательствах и очень трудно оценить доказательства шпионажа или государственной измены», — заметил Жовтис.

Сыроежкин, акцентировал эксперт, не относился к оппозиции или ученым-диссидентам, так что политическая составляющая в его деле, в смысле борьбы с оппозицией, маловероятна.

«Скорее это отражение каких-то внутриэлитных противоречий или сложных геополитических процессов. Можно только гадать, но не думаю, что будет какая-то сильная реакция извне. Тем более, что ни сам Сыроежкин, ни его родственники, ни адвокат никак не проявили себя в публичном поле для привлечения внимания общественности по вопросу обвинений, хода расследования, судебного процесса и приговора», — поделился наблюдениями собеседник.

По поводу возможного обращения защиты Сыроежкина в Европейский суд по правам человека спикер категоричен.

«Сразу скажу, что никакого обращения в Европейский суд по правам человека быть не может, потому что Казахстан – не член Совета Европы, не ратифицировал Европейскую конвенцию по защите основных прав и свобод, и, тем более, не признавал юрисдикцию этого суда. А оценивать перспективы апелляции трудно, тем более что, как я понял, Сыроежкин отказался ее подавать, а адвокат без его согласия этого сделать не может», — подытожил Жовтис.

Напомним, 7 октября приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы.

Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. После отбытия основного вида наказания Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию страны сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.

15 октября МИА КазТАГ сообщало, что группа политологов различных стран СНГ обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в освобождении Сыроежкина.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».