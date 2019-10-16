Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу молдавского олигарха Анатола Стати, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«Верховный суд США (ВС США) своим постановлением от 15 октября текущего года отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе, ходатайство Республики Казахстан о пересмотре решения апелляционного суда США по округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против Республики Казахстан», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в МЮ РК, «ВС США прямо указал, что этот отказ не означает, что суд выразил мнение о правильности оспариваемого решения или аргументов, приведенных в пользу ходатайства о пересмотре».

«Согласно позиции ВС США, отказы в пересмотре не имеют «никакой причастности на взгляды Суда по существу дела». Решение о рассмотрении вопроса ВС США является вопросом судебного усмотрения, а не права. По этой причине в год из более чем 6 000 поданных заявок рассматривается только от 60 до 75 петиций. Таким образом, средний показатель успеха для заявления для рассмотрения составляет примерно один процент, что означает, что около 99% заявлений отклоняется. Несмотря на очень низкую вероятность того, что ВС США пересмотрит решение любого суда нижестоящей инстанции, в любом случае республика воспользовалась своим правом добиваться пересмотра решения по этому делу, поскольку решения нижестоящих судов лишали республику возможности представить свою позицию защиты в связи с мошенничеством Анатола Стати и его сообщников», — сказано в сообщении.

По заявлению минюста РК, «мошенничество Стати было подтверждено недавно полученными доказательствами, в том числе решением KPMG от 21 августа 2019 года отозвать свои аудиторские отчеты для компаний Стати – 18 аудиторских отчетов в течение трех лет».

«KPMG опубликовал это решение после ознакомления с материалами, которые показали, что Стати завышал стоимость своих предполагаемых инвестиций в Казахстан на сотни миллионов долларов за счет фиктивных нераскрытых сделок со связанными сторонами. Материал, рассмотренный KPMG, также включал показания под присягой бывшего финансового директора Стати господиниа Артура Лунгу, полученные республикой в ​​апреле 2019 года, в которых Лунгу признал, что Стати сделал ряд существенно ложных искажений в отношении KPMG в связи с аудитом финансовой отчетности, и что эта финансовая отчетность была существенно искажена. Эти новые доказательства не приобщены к материалам дела, рассматриваемым ВС США или нижестоящими судами», — добавили в МЮ.

В минюсте заверили, что страна «продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой урегулирования споров между инвестором и государством и манипулируют ею в своих мошеннических целях».

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриель Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.