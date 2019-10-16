Мажилисмен озаботился негативным образом Казахстана в СМИ

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Депутат мажилиса парламента РК Шакир Хахазов озаботился негативным образом Казахстана в СМИ.

«В настоящее время мы наблюдаем серьезные проблемы в работе министерства информации и общественного развития, связанные с реагированием на актуальные вызовы в медиапространстве. Многие средства массовой информации, действующие в социальных сетях, фактически предоставлены сами себе. Изо дня в день увеличивается объем негативной информации в ряде газет, телеканалов, интернет-изданий. Имеет место, когда официальные СМИ в своей деятельности используют ретрансляцию новостей, зачастую фейковых, из социальных сетей, мессенджеров Telegram и WhatsApp», — сказал Хахазов на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил большое количество негативной информации даже в деловых изданиях.

«Те СМИ, которые недавно позиционировали себя как деловые, значительную долю своего содержания уделяют новостям криминальной хроники и катастроф. «Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске», «Труп новорожденного нашли в мусорном баке в Павлодаре», «Мужчина поджег жену в Нур-Султане», и это далеко не полный перечень. Прочитав все это, обычному человеку весьма трудно набраться оптимизма. Между тем это реальные заголовки новостей за одну неделю, и они опубликованы не в дешевом бульварном листке, а в респектабельном бизнес-ресурсе», — отметил мажилисмен.

Недовольство депутата вызвало недостаточное освещение в СМИ темы созидательного труда.

«Да, мы все знаем о существующих проблемах, происходящих чрезвычайных происшествиях. Но в это самое время в стране строятся новые предприятия, осваивается выпуск новой продукции, строятся дома и дороги, при этом тема созидательного труда практически отсутствует в газетах и телеэфире», — отметил Хахазов.

По его мнению, за то, чтобы рассказать о реализации государственных программ в СМИ, компании вынуждены платить огромные деньги.

«Порочная практика, когда журналисты лишний раз боятся упомянуть название компании, чтобы избежать обвинений в незаконной рекламе. Из видеоматериалов тщательно стирают названия предприятий, даже со спецовок рабочих. Чтобы рассказать о реализации государственной программы компания вынуждена платить тем же телеканалам огромные деньги за рекламу, и это при всем том, что государственные телеканалы содержатся, в том числе, и на их налоги», — посетовал депутат.

По его словам, репортажи об открытии бутиков, хозяйками которых являются жены крупных бизнесменов, дают повод для дискредитации Казахстана.

«Зато репортажи с открытия новых бутиков одежды и косметики демонстрируются в самое удобное время в прайм-тайм под маркой развития женского бизнеса. Хозяйки салонов, как правило, жены крупных бизнесменов, рассказывают телезрителям о том, как они стали бизнесвумен. Такая информация вызывает лишь раздражение зрителей. В итоге такой деятельности многих наших СМИ зритель, читатель, слушатель видит искаженную картину реальности, а всякие Аблязовы (проживающий во Франции лидер признанной в РК экстремистской организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов – КазТАГ) получают новые поводы для дискредитации Казахстана. Мы видим, как начитавшись фейковых новостей, ведомые естественным чувством протеста, некоторые казахстанцы идут на несанкционированные митинги, перекрывают дороги провоцируют полицию на применение спецсредств и задержаний. Все это транслируется в социальных сетях», — сказал мажилисмен.

При этом он подчеркнул неэффективную работу министерства информации и общественного развития РК.

«Министерство информации и общественного развития находится в хвосте событий, хотя должно опережать их. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны мининфо оплачивает создание дорогостоящих роликов о красотах Казахстана на BBC и National Geographic для иностранных туристов и инвесторов, с другой стороны безучастно наблюдает за тем, как в глазах своих же граждан под воздействием негатива формируется образ Казахстана как очень трудной для проживания страны», — подчеркнул Хахазов.

По мнению депутата, медиапространство Казахстана опасно разбалансировано, информационную повестку дня министерству диктуют блогеры, а влияние информационных СМИ стремительно падает, при этом в угоду рейтингам открываются различные шоу-программы, и закрываются действительно нужные телепроекты.