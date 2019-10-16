В Казахстане двоевластие или коллективный преемник? 16.10.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 44 0 Политолог Андрей Чеботарев о «птенцах гнезда» Елбасы во властной конфигурации Похожие материалы: Ретрансляцию телерадиоканалов полностью отключат в среду на 14 часов в Казахстане Национальный научный кардиохирургический центр заново намерены создать в Казахстане «Власти США поддержали мирную передачу власти в Казахстане». «Казахстанские банки свою основную функцию — кредитование экономики — исполняют из рук вон плохо». «Казахстан – это плохая копия Советского Союза». «Девочки в Казахстане перспективнее мальчиков» Власть между «бардаком» в политической конструкции и искусственным интеллектом «Политические реформы должны быть продуманны и последовательны, без искусственного форсирования». «В Казахстане процветает культ мордобоя». «Мамбетизм новой волны». «О без вины виноватых врачах: Что происходит?»