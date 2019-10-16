Отложить переход на контрольно-кассовые аппараты в РК до 2023 года просит депутат

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Просьбу отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года озвучила в депутатском запросе депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева.

«Как известно, с 1 января 2020 года предусмотрен переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией передачи данных индивидуальными предпринимателями (ИП). Между тем, по имеющимся сведениям, технологические решения функционального объединения ККМ с используемыми в бизнесе POS-терминалами еще только прорабатываются», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

При этом она отметила, что планируемые изменения приведут к значительному увеличению неэффективной административной нагрузки на малый бизнес.

«Помимо стоимости самого оборудования, затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их обслуживание, составят до 30% прежней прибыли малого бизнеса. Причем эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компаниям, банкам и провайдеру в лице «Казахтелекома», — сказала Еспаева.

Кроме того, она отметила, что введение ККМ противоречит поручению президента РК об освобождении компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года.

«Совершенно очевидно, что в этой связи принуждение ИП, применяющих специальный налоговый режим, в обязательном порядке использовать ККМ становится нецелесообразным, по крайней мере, до 2023 года» — уверена Еспаева.

По ее словам, никакого другого повода для обязательного перехода на ККМ, кроме взимания подоходного налога, не существует.

Также в депутатском запросе отмечается большое количество обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся требованиях налоговиков приобретать ККМ, причем у конкретных поставщиков.