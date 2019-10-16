Рефинансирование почти 8,5 тыс. валютных займов одобрили в рамках госпрограммы в РК

Нур-Султан. 16 октября. КазТАГ – Рефинансирование почти 8,5 тыс. валютных займов одобрили в рамках госпрограммы в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«В рамках государственной программы одобрено рефинансирование 8 457 валютных займов», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что программа рефинансирования состоит из двух блоков.

«Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено Т130 млрд. По состоянию на 10 октября 2019 года с учетом револьверного механизма в рамках программы банками одобрено 27 406 займов на сумму Т169,2 млрд, рефинансировано 26 074 займа на сумму Т154,08 млрд», — уточнил финансовый регулятор.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

«На 10 октября 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 8457 заявок на сумму Т74,6 млрд, рефинансировано 7064 займа на сумму Т60,9 млрд», — сказано в сообщении.