Техрегламент на вейпы и айкос готовятся принять в ЕАЭС

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Технический регламент на вейпы и айкос готовятся принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщают «Известия».

«Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует включить никотиносодержащие изделия в перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. То есть для таких товаров разработают техрегламент, который будет действовать по всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). (…) Речь идет об изделиях с нагреваемым табаком, жидкостях для электронных сигарет и вейпов (как никотиносодержащих, так и безникотиновых), а также комбинированных изделиях (капсулы)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас качество и оборот этой продукции практически не контролируются.

«Уже разработана концепция технического регулирования никотиносодержащей продукции. Согласно документу, в техрегламенте будут указаны требования как к производству (в том числе ингредиентам), так и к хранению, перевозке и реализации изделий, а также к маркировке – то есть к информации на упаковке. В концепции сказано, что это позволит убрать с рынка продукцию с опасными ингредиентами и контролировать объемы вредных веществ в аэрозолях. Кроме того, планируется запретить изделия в упаковке, «не содержащей информации, необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и ее преимуществах перед курением табака». О каких именно преимуществах идет речь, в документе не сказано», — сказано в публикации.

Также сообщается, что техрегламент позволит «ограничить доступ несовершеннолетних» к электронным сигаретам и системам нагревания табака.

«Первоначально с инициативой ввести регулирование никотиносодержащих изделий выступила Армения, другие государства – члены союза ее поддержали», — уточнили в ЕЭК.

В комиссии пояснили, что вопрос планировалось обсудить на заседании коллегии 8 октября, но так как у Белоруссии и Казахстана были дополнительные предложения, его рассмотрение перенесли на более поздний срок. На какой – в ЕЭК не уточнили.

Сейчас в ЕАЭС действует только техрегламент на табачную продукцию. Он обязывает помещать на пачки страшные картинки, которые описывают возможные негативные последствия курения. Кроме того, документ запрещает называть сигареты легкими и требует раскрывать их состав.

«Исследования никотиносодержащей продукции проводятся примерно с 2011-2012 годов, и, по мнению отраслевых экспертов, это слишком малый период для получения данных о ее влиянии на здоровье потребителей в долгосрочной перспективе. Мировая практика нормативного правового регулирования таких товаров находится в процессе формирования. Одна из причин динамичного распространения электронных систем доставки никотина и нагревания табака в РФ – это отсутствие жесткого регулирования их оборота, как это применяется в отношении сигарет», — проинформировали в министерстве сельского хозяйства России.

В ЕЭК отметили, что многие табачные компании уже представили свою позицию по поводу нового регулирования в отношении никотиносодержащей продукции. В частности, компания JTI поддерживает необходимость официально ввести запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним.

«Сейчас его нет ни в РФ, ни в других странах союза. Однако введение других ограничений, действующих для обычных сигарет, производитель не поддерживает», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский рассказал, что сейчас нет четкой нормативной базы в отношении состава и качества электронных сигарет.

«Технические требования помогли бы защитить рынок от сомнительных продуктов. Среди ключевых вещей, которые должны указываться на упаковке электронных никотиносодержащих изделий, – информация о запрете на их продажу несовершеннолетним, а также предупреждение о содержании никотина», — добавил Украинский.

Как отмечается, вопросы экспертов вызвала формулировка концепции о «преимуществах перед курением табака».

«Это может ввести в заблуждение потребителя, создать неправильное впечатление о характеристиках электронных сигарет и подобных изделий, их воздействии на здоровье. Вновом документе могут не появиться актуальные для табачной продукции ограничения – например, страшные картинки на упаковке», — считает член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения России Виктор Зыков.

Вместе с тем, по его мнению, разработка требований к никотиносодержащей продукции давно назрела.

«На упаковках необходимо размещать иллюстрированные предупреждения с максимальной площадью покрытия, а также требовать полного раскрытия состава и отсутствия на упаковках рекламы. В США продажу систем нагревания табака (айкос) разрешили, запретив при этом любые публичные утверждения о том, что при их использовании выделяется меньше вредных веществ», — добавил Зыков.

При этом отмечается, что в США планируется запретить ароматизированные электронные сигареты, популярные у подростков.

«Летом в стране началась эпидемия легочных респираторных заболеваний – так называемая болезнь вейперов. От нее пострадали более 1 тыс. человек, около двух десятков умерли, в том числе школьники. Выяснилось, что каждый четвертый американский подросток курит вейпы. В ситуацию вмешался Дональд Трамп – в скором времени на американском рынке останутся только электронные сигареты с табачными вкусами. Точные причины болезни вейперов пока не выяснены – проблема может быть в побочных продуктах горения или химических загрязнениях смеси», — сказано в сообщении.