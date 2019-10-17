Алматы 33 НПО объединились в гражданское движение «Мен азамат»

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы 33 неправительственные организации (НПО) объединились в гражданское движение «Мен азамат», сообщил председатель координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.

«Сейчас много негативных вызовов. Эти негативные вызовы буквально год назад начали касаться ветеранов Афганской войны, начали выступать «диванные патриоты», которые ставят под сомнение подвиг наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, такие понятия как государственность, армия, присяга, верность долгу и мы сейчас должны противопоставить этому наши действия, наши мероприятия, суждения, мнения. 33 организации в Алматы подали заявки на вступление в гражданское движение, которые мы назвали «Мен азамат» – «Я гражданин», — сказал Абдушкуров на конференции ветеранских организаций в четверг.

При этом он пояснил, что НПО, выразившие желание вступить в гражданское движение, не являются военно-патриотическими.

«Афганское движение работало до сегодняшнего дня в узком направлении – занимались чисто своими проблемами, нуждами. Но сейчас подошло то время, когда простые люди, видя в нас ту силу, которая может объединить, высказать свое мнение, предотвратить всякие инсинуации, социальную рознь, межнациональную рознь. И 33 организации – это НПО, которые не касаются военной патриотики. Очень много звонков идет из регионов, звонят люди, которым небезразлично будущее нашей страны. Поэтому есть предложение о создании такого гражданского движения. Мы хотим жить в демократической, процветающей, спокойной, комфортной, правовой, стабильной стране, которая идет вперед. Это гражданское движение должно поднимать не только наши социальные вопросы, оно должно заставить государство работать на народ, а не наоборот. Коррупция зашкаливает, чиновничий беспредел тоже есть. Мы как народ должны помочь государству услышать нас. Цель еще какая – чтобы в каждом регионе, в каждой области люди могли взаимодействовать с нашими ветеранскими организациями в том аспекте, который мы пропагандируем», — пояснил он.

В свою очередь председатель казахстанского Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Шарипбай Утегенов выдвинул предложение о создании политической партии.

«Я поддерживаю движение, которое сейчас создается. Наверное, все-таки назрела такая пора, чтобы это движение превратить потом в партию. Люди, которые почти не имеют сторонников, создают партии. Почему мы не можем создать именно такую силу? Сколько можно быть чисто союзами или просто НПО? Чтобы иметь свой голос во всех структурах, мы должны быть впереди, мы должны участвовать в президентских выборах, в парламентских выборах, в выборах в местные исполнительные органы. У нас много ребят, которые могут достойно представлять нас – ветеранов во всех структурах власти», — предложил он.

Многие участники конференции горячо поддержали данное предложение. Однако были высказаны и мнения о том, что создание партии потребует решения финансовых и юридических вопросов. В качестве примера была приведена попытка создания партии ветеранов «Ардагер» в 2005 году и тот факт, что только учредительное собрание в составе 700 участников обошлось бы в Т56 млн, не считая необходимости привлечения меценатов для финансирования партии.

«Создать партию – это не так просто. Должен быть устав партии, есть и другие рабочие моменты. Давайте сделаем так: сейчас мы создадим гражданское движение «Я гражданин», может даже без создания юридического лица. Вот тут лежит меморандум, давайте начнем с меморандума, а вопрос о создании партии будем отрабатывать. А когда будет готов устав и т.д., тогда мы еще раз соберемся, и будем обсуждать этот вопрос», — ответил Абдушкуров.

За создание гражданского движения участники проголосовали единогласно, но все же потребовали создать организационный комитет по созданию партии.