Призыв Дональда Трампа к прекращению огня в Сирии отвергнут Турцией, в то время как в спорную зону вдвигаются поддерживаемые Россией войска

Сайт телеканала ABC News опубликовал статью под названием «Donald Trump’s call for a Syria ceasefire rejected by Turkey as Russia-backed forces move in» — «Призыв Дональда Трампа к прекращению огня в Сирии был отвергнут Турцией, в то время как в регион вдвигаются поддерживаемые Россией войска».

Фото: Reuters/Джошуа Робертс

В предисловии к ней говорится так: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня в северо-восточной Сирии на фоне того, что Анкара сталкивается с растущим осуждением предпринимаемой там турками военной интервенции».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Турция во вторник (по местному времени) продолжила ведение наступательных действий, несмотря на то, что США ввели санкции против трех турецких министров (министра обороны Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза) и двух правительственных ведомств (министерств обороны и энергетики). Американцы также подняли тарифы на импорт стали из Турецкой Республики.

Россия стала еще одной страной, сделавшей заявление по поводу вторжения Турции в Сирию, и она при этом позволила себе самую резкую с тех пор, как Эрдоган начал интервенцию на прошлой неделе, критику.

И похоже на то, что турецкому лидеру, возможно, придется выслушивать некоторые из таких критических замечаний лично постольку, поскольку в течение ближайших дней господин Эрдоган должен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и американским вице-президентом Майком Пенсом.

Тем временем в Вашингтоне негативная реакция на решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии продолжала нарастать.

После того, как в воскресенье было заключено соглашение между курдскими силами и сирийским правительством, сирийская армия начала продвигаться к курдским городам на севере, в том числе к занимающему ключевую позицию городу Манбидж, и ее действия, похоже, поддерживаются российскими войсками.

Российские и сирийские флаги развевались над зданиями на окраине города и над колоннами военной техники.

Но как бы то ни было, Эрдоган заявил, что его не беспокоит прибытие российских и сирийских вооруженных сил.

«Вхождение армии (сирийского правящего режима) в Манбидж не представляется уж очень негативным событием для меня … В конце концов, это — их земля», — сказал он журналистам.

«Для меня важно то, что террористической организации там больше нет», — добавил он, имея в виду курдских боевиков.

Господин Эрдоган также заявил журналистам, что он никогда не объявит о прекращении огня на северо-востоке Сирии и не согласится пойти на переговоры с сирийскими курдами.

Такие комментарии были даны в порядке ответа на введенные Вашингтоном санкции, имеющие целью убедить Турцию пойти на прекращения огня и остановить интервенцию».

В связи с вышеизложенной информацией следует напомнить о том, что в минувшую субботу, 12 октября, Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News и RT Arabic заявил о том, что территорию Сирии должны покинуть все те, кто находится на ней нелегитимно. «Это касается вообще всех государств», — подчеркнул он. Получается, Турции – тоже.

В минувший уикенд базирующиеся на северо-востоке Сирии курдские группировки договорились с режимом Башара Асада о совместном противостоянии наступлению турецких войск и передаче контроля над несколькими городами на границе с Турцией сирийским правительственным войскам. Судя по циркулирующим в западных СМИ данным, Россия выступила посредником при заключении такой сделки.

