На Т10 может подорожать бензин в Казахстане в случае увеличения акциза – Даленов

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На Т10 может подорожать бензин в Казахстане в случае увеличения акциза, заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«В проекте постановления (правительства РК – КазТАГ) предлагается 1 декабря (увеличить акциз – КазТАГ), но тоже это обсуждается. (Акциз предлагается увеличить на – КазТАГ) (…) все виды бензина. Бензин подорожает. Если он пойдет как сверху акциза, я думаю, на 6%, если внутри – то останется (…). Ну, в пределах на Т10 (бензин – КазТАГ) может подорожать, это обсуждается. Проект постановления предполагается – ну это обсуждается – с 1 декабря (принять – КазТАГ). Соответственно, полтора месяца на обсуждение, принятие решения, консультации и так далее», — сообщил Даленов в кулуарах сената парламента в понедельник.

Возможное повышение акциза на бензин министр объясняет повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

«Сегодня в каждом литре бензина есть акциз. Он составляет лишь Т8. Сейчас обсуждается увеличить акциз еще на Т10 с литра. Для чего это предлагается и с какой даты? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе (расходы на – КазТАГ) социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов. Что касается публичности. Действительно, проект постановления публично сейчас обсуждается. Различные предложения есть. Предполагаемая дата – с 1 декабря, но это как предложение – добавить еще Т10 к каждому литру в виде акциза. (…) На сегодня 92-ой бензин где-то Т150, местами – Т149, где – Т152. Сегодня ставка акциза лишь Т8. Это очень мало, если посмотреть на соседние страны, ну и не говоря уже про дальнее зарубежье», — пояснил глава МНЭ.

Он отметил, что обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз, в РК – лишь Т8.

«Что касается – это будет сверху – Т158, либо это будет снизу – Т142, бензин, еще внутри акциз будет. Это обсуждается, мы открыты к обсуждению. (…) Я слышал, вчера или где, разные, не только вчера, что в соседних странах в два раза, или в какой-то другой стране, необходимо тоже (…). Я считаю, надо комплексно подходить. Двукратный рост – он не укладывается ни у кого в голове, конечно. Конечно, все должно быть соразмерно доходам», — заявил Даленов.

Отметим, что ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что со временем в Казахстане цены на бензин будут такие же, как и в России.