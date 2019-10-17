Банк МАГАТЭ принял в Усть-Каменогорске первую партию низкообогащенного урана

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Банк Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане принял в Усть-Каменогорске первую партию низкообогащенного урана, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«16 октября 2019 года в Усть-Каменогорске состоялась церемония доставки первой партии низкообогащенного урана (НОУ) в Банк МАГАТЭ в Казахстане (БНОУ), в которой приняли участие представители агентства», — сообщили в МИД РК в четверг.

В БНОУ МАГАТЭ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях.

«Этот резерв НОУ не является радиактивным отходом, не несет угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам. Благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что БНОУ МАГАТЭ является важным вкладом Казахстана и подтверждением его лидирующей роли в сфере укрепления международной безопасности и режима ядерного нераспространения.

«Поставщиками материала для БНОУ МАГАТЭ являются казахстанская компания АО «НАК Казатомпром» и французская компания «Орано-Цикл». Подписание документов между Казахстаном и МАГАТЭ о создании БНОУ МАГАТЭ состоялось в августе 2015 года в казахстанской столице в ходе визита генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.