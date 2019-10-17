За чрезмерные наценки на продовольственные товары в РК могут ввести адмответственность

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – За чрезмерные наценки на продовольственные товары в Казахстане могут ввести административную ответственность, передает корреспондент агентства.

Соответствующую стать 204-1 (превышение размера вознаграждения от цены приобретенных продовольственных товаров при заключении договора поставки продовольственных товаров) намерены внести в Кодекс РК «Об административных правонарушениях».

Также ожидается включение в КоАП РК следующих статей: 204-2 (заключение договоров поставки социально значимых продовольственных товаров без установления предельной торговой надбавки); 204-3 (нарушение требований законодательства по размещению товаров отечественного производства субъектами внутренней торговли); 204-4 (аренда на срок более трех календарных дней торговых объектов, в том числе торговых мест на рынках без заключения письменных договоров аренды); 204-5 (организация и (или) функционирование нестационарного универсального торгового рынка на территории столицы, городов республиканского значения и городов областного значения с численностью населения свыше ста тысяч человек); 204-6 (нарушение законодательства Республики Казахстан по приему и реализации непродовольственных товаров, бывших в употреблении); 204-7 (нарушение сроков оплаты продовольственных товаров субъектами внутренней торговли, осуществляющими деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети или крупных торговых объектов); 204-8 (нарушение законодательства Республики Казахстан по организации деятельности торговых рынков).

Кроме того, ожидается появление в КоАП РК статьи 204-2 следующего содержания: «Статья 204-2. Заключение договоров поставки социально значимых продовольственных товаров без установления предельной торговой надбавки: 1. Неустановление, а равно превышение размера предельной торговой надбавки при заключении договоров поставки социально значимых продовольственных товаров, – влечет предупреждение. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей».