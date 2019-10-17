Национальную академию образования имени Алтынсарина ожидает реорганизация

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина ожидает реорганизация, передает корреспондент агентства.

В частности, ожидается слияние академии им. Алтынсарина с республиканским научно-практическим центром «Учебник» министерства образования и науки Казахстана, с последующим преобразованием академии из РГКП в РГКП на ПХВ «Национальная академия образования имени И. Алтынсарина».

Ожидается, что основным предметом деятельности предприятия будет методологическое и научно-методическоее обеспечение системы образования и образовательного процесса (государственные общеобязательные стандарты образования, учебные планы, учебные программы) и экспертиза учебников, учебно-методических комплексов и пособий по уровням образования.