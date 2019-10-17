Названы лидирующие по коррупции в сфере госзакупок регионы Казахстана

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Названы лидирующие по коррупции в сфере государственных закупок регионы Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Большая часть коррупционных преступлений (в области госзакупок) отмечается в Атырауской (79), Кызылординской (66), Западно-Казахстанской (46), Восточно-Казахстанской (34), Алматинской (33), Павлодарской (33) и Туркестанской областях (33)», — сообщила на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции национальной палаты предпринимателей (ННП) «Атамекен» общественный деятель Айгуль Соловьева.

Также она сообщила, что только за 2018 и 2019 годы в сфере госзакупок зарегистрировано 496 коррупционных преступлений, в 2018 году – 275, в 2019 – 221 преступление.

«В большинстве случаев преступления совершены в области строительства объектов – 140 фактов, жилищно-коммунального хозяйства – 90, образования – 77, здравоохранения – 33, сельского хозяйства и социального обеспечения – по 15 фактов», — добавила она.

В НПП связывают проблему с коррупцией в госзакупках с пробелами в законе.

«Законодатель сам предоставил право должностным лицам нарушать закон о госзакупках, а в случае их уличения в этих нарушениях – избежать ответственности при условии приведения вынесенных ранее актов в соответствие с законодательством, то есть своеобразная индульгенция – освобождение чиновника от наказания за нарушение закона», — считает общественный деятель Каирбек Сулейменов.

В пресс-релизе нацпалаты приводится пример, когда в Актау руководитель управления закупок и его сотрудники привлекались к административной ответственности более 25 раз, но все же продолжают беспрепятственно работать в этой сфере.

«Связано это с тем, что в соответствии с примечанием к статье 207 КоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности в случае самостоятельного устранения нарушений в течение 10 рабочих дней со дня вручения уведомления об устранении нарушений, выявленных в результате камерального контроля», — считают в «Атамекене».

По данным правовой статистики в 2017 году по статье 207 КоАП привлечено 2437 человек, а согласно данным комитета внутреннего государственного аудита камеральным контролем выявлено 11 022 нарушения законодательства о госзакупках.

«Выходит, к ответственности привлечены только 22%», — приходят к выводу в НПП.