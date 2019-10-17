Новый корцентр по профилактике инфекций создан в Казахстане

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Новый координационный центр по профилактике инфекций создан в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) министерства здравоохранения.

«На базе филиала «Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Х. Жуматова» НЦОЗ МЗ РК создан координационный центр по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и инфекционному контролю (ИСМП)», — говорится в распространенном в четверг в сообщении.

Как пояснили в наццентре, распространение инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, определяется, прежде всего, уровнем заболеваемости и распространением госпитальных инфекций, и могут развиваться в медицинских организациях любого профиля и уровня, включая амбулаторную службу.

«Это обусловлено широким бесконтрольным применением антибиотиков, особенностями микроэкологической среды, то есть возможностью формирования госпитальных штаммов, наличием большого количества источников инфекций, а также формированием искусственного механизма передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами. В зависимости от действия различных факторов, число больных, у которых развиваются инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, в разных странах (в соответствии с уровнем материального благополучия, культуры, развития здравоохранения) колеблется от 2,5-5% в США, 3,5% в Германии, 6% в Великобритании, 8% в Китае, до 12-14% в Таиланде. Следует отметить, что в Казахстане регистрация ИСМП низкая и составляет 1,14%», — уточнили в НЦОЗ.

Отмечается, что ключевой целью нового корцентра является обеспечение методологической базы по анализу, сбору данных и мониторингу программ профилактики инфекций и инфекционного контроля, разработка нормативных правовых актов, методической документации и других документов по обеспечению инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, трансферт передового международного опыта в вопросах инфекционной безопасности в медицинских организациях путем проведения на постоянной основе мастер-классов, программ дополнительного профессионального образования.

«В настоящее время НЦОЗ совместно с фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при содействии минздрава начата реализация проекта по внедрению международных стандартов профилактики и контроля инфекций, связанных с медицинской помощью, в стационарах городов Нур-Султан, Шымкент, Тараз, Туркестан. В пилотных клиниках планируется передача опыта другим акушерским клиникам, от акушерской службы – клиникам другого профиля», — сказано в сообщении.