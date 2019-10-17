В нашем прогнозе инфляция по итогам года в РК превысит 6,2%

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В нашем прогнозе инфляция по итогам года в Казахстане превысит 6,2%, а в феврале превысит и это значение, считает казахстанский экономист, партнер Radius Advisory Lab Тимур Абилкасымов.

«Повышение базовой ставки (с 9% до 9,25% – КазТАГ) в сентябре не имеет существенного влияния на показатели текущего года. Оно будет иметь больший эффект на инфляцию, которая будет в следующим году. Мы с коллегами в телеграмм-канале Risk Takers, начиная с июля уже прогнозировали, что инфляция в текущем году выйдет за пределы коридора. В нашем прогнозе инфляция по итогам года превысит 6,2%. Однако значения инфляции в феврале будут значительно выше и превысят 6,5%», — прокомментировал Абилкасымов для КазТАГ заявление заместителя председателя Национального банка Есжана Биртанова о том, что на валютном рынке наблюдается тенденция постепенного ослабления тенге на фоне снижения цен на нефть.

Если говорить об ошибках Нацбанка, продолжил эксперт, то стоит отметить неуместное снижение процентной ставки в апреле текущего года.

«Тогда базовая ставка была снижена до 9%. Из-за увеличенного спроса ставку пришлось вновь поднять, однако это не сильно поможет регулятору в текущем году», — отметил собеседник агентства.

На вопрос, можно ли по прогнозам цены на нефть спрогнозировать курс тенге к доллару, спикер ответил, что «цена на нефть и прочие макроэкономические факторы являются вторичными при прогнозировании курса национальной валюты».

«В текущих реалиях, когда курс искусственно управляется Нацбанком, независимо от цены на нефть и других факторов, курс может как следовать тренду на энергетическом рынке, так и пожеланиям регулятора», — подчеркнул Абилкасымов.

Заявление Биртанова о том, что вклад роста бюджетных социальных расходов в инфляцию составляет 0,5 процентных пункта эксперт считает некорректным.

«Несомненно, вклад роста бюджетных социальных расходов в рост инфляции значительный. Больше, чем значения, о которых говорят представители Нацбанка», — уверен собеседник агентства.

Но это не единственный фактор, дополнил спикер, так как вкупе с социальными расходами нужно учитывать и другие политические решения.

«Например, снижение базовой ставки в апреле, отток валюты из страны. Отток валюты, в свою очередь, повлиял на обменный курс и тем самым на импорт инфляции», — пояснил Абилкасымов.

На вопрос, пойдет ли Нацбанк на еще одно повышение базовой ставки в конце текущего месяца, эксперт ответил, что «такой сценарий маловероятен».

«Возможно, ставку регулятор оставит на текущем уровне, так как повышение уже было в сентябре и Нацбанку необходимо понаблюдать за инфляционными процессами. Более того, значительного эффекта в текущем году от повышения (базовой ставки – КазТАГ) не удастся достичь, поэтому лучше повышение отложить», — подытожил Абилкасымов.

Напомним, 11 октября заместитель председателя Национального банка (НБ) РК Есжан Биртанов объяснил ослабление тенге.

«Курс тенге по состоянию на 9 октября составил Т390,04 за $1 при текущей цене на нефть $58,3 за барр. Ослабление с начала года составило 1,5%», — сообщил Биртанов во время презентации проекта Закона РК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» в сенате в пятницу.

Тенденцию постепенного ослабления тенге на валютном рынке Биртанов объяснил снижением цен на нефть.

«За девять месяцев текущего года цена на нефть в среднем сложилась на уровне $65 за барр., что на 12% ниже аналогичного периода 2018 года», — сказал он.