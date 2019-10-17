Алматы. 17 октября. КазТАГ — Несколько улиц Алматы временно отключат от холодной воды 18 октября, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«18 октября с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в Медеуском районе вдоль улиц: Береговая, Горная, Елибекова, Кажымукана, Луганского, Ньютона. В зданиях, находящихся на территориях микрорайонов «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3», будет ощущаться понижение давления воды», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ГКП пояснили, что временные ограничения связаны с заменой оборудования (запорной арматуры) в сетях холодного водоснабжения и подключением нового водопровода к магистральным трубопроводам.