Парламент РК принял поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ — Махамбет Абжан. Cенат парламента РК принял закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

«Проект закона («О внесении изменений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» – КазТАГ) сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год. Поступления республиканского бюджета увеличены на Т94,9 млрд. Основное увеличение средств на сумму Т50 млрд ожидается на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской собственности. Т44,9 млрд – дополнительные налоговые вычеты», — сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании сената парламента в четверг.

Кроме того, он сообщил, что дефицит республиканского бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне 2,1% к ВВП.

«В целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на Т6,7 млрд», — проинформировал Смаилов.

Он отметил, что с учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены на выплату адресной социальной помощи (АСП) в связи с увеличением численности получателей АСП, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения.

«Расходы реального сектора увеличены на Т15,6 млрд. С учетом предложенного АБП перераспределения средств предусмотрены дополнительные расходы на поддержку промышленности, выдачу жилищных займов вкладчикам ЖССБК. В целях быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе с учетом наступления отопительного сезона, увеличен резерв правительства. Общий объем целевых трансфертов регионам в текущем году составит с увеличением в результате уточнения на Т29,1 млрд», — резюмировал Смаилов.

Кроме того, при подготовке законопроекта учтены корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; перераспределение средств между регионами исходя из их фактической потребности на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфраструктуры, на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Нұрлы жер».