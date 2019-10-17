Алматы. 17 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Многодетная мать Оксана Шевчук незаконно удерживается под стражей после истечения срока ареста, сообщил адвокат Галым Нурпеисов.

«У нас было продление ареста до 17 октября. Самым главным признаком, что дело передано в суд, является то, что защитник и обвиняемый должны были получить обвинительный акт. Вчера я получил ответ, что обвинительный акт не готов, не подписан. Поэтому я на данный момент расцениваю, что если дело в суд не попало, то с сегодняшнего дня идет незаконное содержание под стражей – согласно УПК санкция прописывается по часам: если сегодня с 00.00 дело не было в суде, то арест незаконный. Данная ситуация стала часто проявляться в наших правоохранительных органах. Нет достоверных данных, что дело передано в суд», — сказал Нурпеисов на пресс-конференции в четверг.

При этом он подчеркнул, что из четверых подозреваемых Оксане Шевчук и Гульзипе Джаукеровой суд неоднократно отказывал в изменении меры пресечения, а Жазире Демеуовой и Анару Аширалиеву содержание под стражей было заменено на домашний арест.

«Я могу предположить причину. Когда я включился в защиту Джаукеровой, она говорила не единожды, что к ней приходили оперативники из департамента полиции, был оперативник КНБ и они оказывали психологическое давление. Когда было посещение таких лиц, Оксана Шевчук четко обозначила свою жизненную позицию, Джаукерова также заявила открыто как она видит всю эту ситуацию. По Демеуовой я сказать не могу, я не ее адвокат. Мы можем предположить, что была проведена какая-то работа, где было принято решение», — отметил адвокат.

По словам Нурпеисова, избирательный подход к закону является опасной тенденцией.

«Та тенденция, которая на сегодняшний день прослеживается, если человек под давлением системы начинает корректировать свои взгляды и становится удобен для лиц у власти, это на сегодняшний день яркий пример избирательного подхода к закону. Опасность нашей правоохранительной системы – это не следование закону, а следование целесообразности использования определенных лиц. Это страшная дорога, рано или поздно те лица, которые имеют влияние на судьбы людей, могут завести общество в тупик», — подчеркнул он.

В свою очередь президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина отметила, что вне зависимости от заключения процессуального соглашения или отказа от него, обвиняемые по статье 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) УК РК получают одно и то же наказание.

«Сегодня по 405-й статье находятся под арестом пять человек и многие уже были осуждены. По части 2 статьи 405 (участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма – КазТАГ) получают приговоры в виде одного года ограничения свободы», — отметила она.

При этом Торегожина подчеркнула, что на первом же заседании суда будет необходимо заявить ходатайство об изменении меры пресечения Шевчук и Джаукеровой на домашний арест на время суда.

«Я считаю, что во имя равного отношения ко всем гражданам, на первом заседании должен быть рассмотрен вопрос о том, чтобы их отпустили под домашний арест на время суда. Детям нужна мать. У Оксаны четверо детей, у Гульзипы второй ребенок инвалид, нет своего жилья. Дети остались без присмотра, без надлежащего ухода. Я думаю, что надо сразу заявить ходатайство, и эти женщины должны быть отпущены домой», — сказала она.

Кроме того, Торегожина призвала власти страны прекратить преследования граждан за их политические убеждения, поскольку это негативно влияет на международный имидж страны.

Напомним, 4 июля следственным судом Алматы Жазире Демеуовой, Гульзипе Джаукеровой и Оксане Шевчук, в отношении которых ведется досудебное расследование по обвинению к принадлежности к ДВК (запрещенная организация «Демократический выбор Казахстана» – КазТАГ) изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на два месяца. Всем женщинам, на руках у которых малолетние дети (в том числе грудного возраста и с особыми потребностями), вменили активную подготовку к так и не состоявшемуся митингу на основании результатов «обысков».