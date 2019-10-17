Реорганизовать центр исследования финнарушений счетного комитета хотят в Казахстане

Нур-Султан. 17 октября. КазТАГ – Реорганизовать РГП на ПХВ «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

В частности, центр намерены преобразовать в ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» со 100% участием государства уставном капитале.

Ожидается, что ТОО будет осуществлять следующие виды деятельности: 1) организационное, экспертно-аналитическое, методологическое сопровождение и участие в оценке эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы; 2) организационное, методологическое сопровождение и формирование рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса; 3) научные, аналитические и иные исследования, оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области государственного аудита и финансового контроля, экономики, финансов, государственного управления; 4) оказание информационно-аналитических и экспертных услуг в области государственного аудита и финансового контроля, экономики, финансов, государственного управления; 5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров государственного аудита и финансового контроля, а также проведение обучающихся курсов в сфере экономики, финансов, государственного управления; 6) разработка программ переподготовки и повышения квалификации работников органов государственного аудита и финансового контроля; 7) организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, форумов, конференций, круглых столов, совещаний и других мероприятий; 8) подтверждение знаний лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

На реорганизацию центра намерены потратить средства республиканского бюджета в рамках подпрограммы 102 бюджетной программы 001 министерства национальной экономики, передаваемые счетному комитету в сумме Т205 млн, а также выделить дополнительно из республиканского бюджета на 2020 год Т132 млн.