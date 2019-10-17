По Т250 тыс. готовятся единовременно выплатить ветеранам ВОВ к 75-летию Победы в Алматы

Алматы. 17 октября. КазТАГ – По Т250 тыс. готовятся единовременно выплатить участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) к 75-летию Победы в Алматы, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Помимо участников ВОВ, по Т250 тыс. планируют выплатить и инвалидам Великой Отечественной войны.

По Т100 тыс. могут получить: лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, статус которых определен статьями 6, 8 закона РК от 28 апреля 1995 года «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним»; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившие в повторный брак вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившие в повторный брак; родители и не вступившие в повторный брак супруг (супруга) военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане.

По Т50 тыс. хотят выплатить лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, получающим специальное государственное пособие по данной категории.

Напомним, в войне против фашистской Германии участвовали почти 1,4 млн казахстанцев. Половина из них не вернулась домой.

Как сообщало ранее МИА КазТАГ, по состоянию на 1 августа в Казахстане оставалось 1339 участников и инвалидов ВОВ.