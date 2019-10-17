«Жестоким экспериментом» назвала учитель из Костаная обновленную программу образования

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова. «Жестоким экспериментом» назвала учитель из Костаная Алия Ахетова обновленную программу образования.

«Хочу сказать, что это очень бесполезный, жестокий, злой эксперимент. Потому что у детей нет интереса, у них нет стимула, у детей нет заинтересованности в каждом уроке, они просто ждут СОЧ (суммированная оценка за четверть – КазТАГ), чтобы там заработать оценку. Оценка всегда была методом морального и материального стимула детей. В прошлом году дети находили в интернете СОРы (суммированные оценки за раздел – КазТАГ), СОЧи и готовые ответы. Получается, что опять-таки ложь и лицемерие», — сказала Ахетова в интервью российскому телеканалу CBS.

При этом, она отметила, что слова вице-министра образования РК о том, что учителя обеспечены всем необходимым, также являются ложью.

«Давайте начнем с лживой лицемерной фразы вице-министра образования, которая говорит: «Мы обеспечили учителей всем необходимым». Вранье. Это ложь, откровенная, бесстыдная ложь. Вообще, мы живем в стране, где слова значит больше, чем дела. Чем они меня обеспечили? Наши учителя-пенсионеры, которые уже могут не работать, но которые приходят в школу работать по «обновленке» – все купили на свою пенсию принтеры. И мне нужно купить принтер. Дело в том, что хороший принтер стоит Т45 тыс. Я не могу себе это позволить. Даже если дали один принтер на кафедру, то одного принтера на 15 человек разве хватит?» — отметила педагог.

Кроме того, она сообщила о том, что учителям на выпускных экзаменах запрещается стелить на стол белую скатерть и ставить цветы и воду, так как это считается коррупцией. При этом сломанные замки, двери и окна они, по словам учителя, вынуждены чинить за свой счет.

По заявлению Ахетовой, слова о повышении заработной платы учителям тоже не соответствуют действительности, поскольку она составляет всего Т3-4 тыс. При этом Qual-test (квалификационный экзамен), сдача которого может привести к повышению зарплаты на 40%, содержит некорректные вопросы.

«Спросите сколько я получаю. Т80 тыс. Потому что я не сдала Qual-test по Всемирной истории, потому что мне попался дурацкий вопрос: «Кто был во главе христианской церкви в начале?» В начале чего? Ни даты, ни периода, ни тысячелетия. Ответы: митрополит, Римский папа, кардинал, германский король. Испокон веков во главе христианской церкви стоял Иисус Христос. Что я должна была отвечать? Неграмотный, никчемный вопрос лишил меня возможности на 40% повысить мою заработную плату», — посетовала учитель.

По ее словам, закон о статусе учителя не повышает статус учителя, а принижает его, поскольку в нем отсутствует понятие «выслуга лет». Однако сколько бы учителя не поднимали этот вопрос, добавила Ахетова, их никто не хочет слышать.

Видео с комментариями Ахетовой массово распространяется в социальных сетях.

«Этого учителя из Кокшетау сейчас гасят за это видео», — говорится в одном из описаний к ролику.