До Т45,4 млрд просят увеличить средства на антикоррупционную политику РК в 2019-2021 годы

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – До Т45,4 млрд просят увеличить средства на антикоррупционную политику Казахстана в 2019-2021 годы, передает корреспондент агентства.

В новом проекте расходов по бюджетной программе «Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям» антикоррупционная служба просит на 2019 год выделить из госбюджета Т18 924 817 000, в 2020 году – Т13 258 227 000, а в 2021 году – Т13 261 539 000. Итого – Т45 444 583 000. Это на Т7,1 млрд больше, чем в проекте той же бюджетной программы, которая была представлена ранее, когда речь шла о выделении в 2019-2021 годы Т38 298 678 000.

Напомним, 15 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что в рамках бюджетной программы «Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям» в 2019 году просят выделить Т12 814 226 000, в 2020 году – Т12 742 226 000, а в 2021 году – Т12 742 226 000.