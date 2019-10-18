Китайская Nuctech получила контракт на модернизацию 11 пограничных пунктов пропуска РК

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Китайская Nuctech Company Limited получила контракт на модернизацию 11 пограничных пунктов пропуска Казахстана, передает корреспондент агентства.

Речь идет о модернизации и техническом дооснащении пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Алаколь», «Калжат», «Майкапчагай», «Бахты», «Атамекен», «Капланбек», «Казыгурт», «Темир баба», «Тажен», «Жибек Жолы», «Достык».

В рамках контракта Nuctech должна разработать проектно-сметную документацию (ПСД), провести строительно-монтажные работы, осуществить поставку оборудования, провести инсталляционные работы и тестовые испытания оборудования, ввести в эксплуатацию и осуществлять техническое обслуживание оборудования в рамках гарантийного периода, а также провести обучение.

Кроме того, Nuctech получил право на модернизацию и техдооснащение ситуационного центра комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана. Речь также идет о разработке ПСД, проведении строительно-монтажных работ, поставке оборудования, проведении инсталляционных работ и тестовых испытаниях оборудования, вводе в эксплуатацию и техобслуживании оборудования в рамках гарантийного периода, а также проведении обучения.

Nuctech Company Limited основана в 1997 году под руководством Ху Хайфеня – сына бывшего генерального секретаря Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао. Специализируется на поставках оборудования в сфере безопасности, включая систем проверки багажа, ручных детекторов, рентгеновских сканеров для таможенных служб.