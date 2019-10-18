Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Дополнительно более 2 млн. доз вакцины против кори и краснухи закуплено в Казахстане, сообщил главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«Учитывая, что среди заболевших взрослых более 55% приходится на возрастную группу 20-29 лет, с 16 сентября текущего года проводится дополнительная вакцинация данной возрастной группы. Для этой цели закуплено 2,013 млн доз данной вакцины против кори и краснухи на сумму Т653,661 млн. На сегодня привито более 671 тыс. человек в возрасте 20-29 лет», — сообщил Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

Также главный санврач сообщил, что количество заболевших корью достигло зарегистрированных 10 896 случаев.

«Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, на которых приходится 60,4% заболевших. Регистрация кори отмечается практически во всех регионах республики. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в городе Нур-Султан, где заболело более 3 тыс. человек, более тысячи случаев зарегистрировано в Шымкенте и Мангистауской области», — уточнил Бекшин.

Кроме того, он отметил, что среди детей, заболевших корью, более 60% приходилось на непривитых детей до одного года. С 1 апреля проводится вакцинация детей в возрасте девяти месяцев и медицинских работников, привито более 228 тыс. детей и медработников.