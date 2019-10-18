Глава облздрава после скандала в Атырауском областном роддоме ушла в отставку

Атырау. 18 октября. КазТАГ — Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности, передает корреспондент агентства.

«Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медицинских учреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным будут применены меры. Заместитель акима области курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор», — сообщили в пятницу в пресс-службе акимата Атырауской области.

Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов предложил уволить главу облздрава после предполагаемого убийства новорожденного в областном перинатальном центре. Но, позже сообщил, что решение остается за местными исполнительными органами.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.