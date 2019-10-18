Экспертное мнение: Делиться общим доходом около Т63 млрд букмекеры в Казахстане не хотят

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Делиться общим доходом около Т63 млрд букмекеры в Казахстане не хотят, считает президент Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса Бадри Шаинидзе.

«На мой взгляд, оборот в игорном бизнесе не поддается точному расчету, это обуславливается спецификой деятельности. Оборот может быть более Т100 млрд, но мы можем примерно посчитать прибыль букмекеров за 2018 год. Итак, мы знаем, что сумма налога за 2018 составила Т16 494 435 200. Налог с электронной кассы (сайт) составил Т818 100 000, налог с наземных касс равен Т9 017 280 000. Если сложить эти две суммы, то выходит Т9 835 380 000. Возникает вопрос, где остальное? И тут самое интересное: мы сумму Т9 835 380 000 отнимаем от общей суммы Т16 494 435 200 и получаем Т6 659 055 200 – это дополнительный платеж, который рассчитывается по ставке 20% от дохода, полученного от разницы между приемом ставок и выплатой выигрышей, то есть 1/5 часть. Далее Т6 659 055 200 умножаем на 5 и получаем Т33 295 276 000 – это общий доход от сверхприбыли (дополнительный платеж), установленный Налоговым кодексом. При этом игорный бизнес требует больших затрат на содержание и если налоги в размере Т9 835 380 000 рассматривать как 1/3 от дохода, то примерный доход букмекеров равен Т29 506 140 000. Теперь можно сложить суммы Т29 506 140 000 + Т33 295 276 000 = Т62 801 416 000 – это и есть общий доход букмекеров», — прокомментировал Шаинидзе для КазТАГ сообщение о том, что казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе».

На вопрос, какова нынешняя ситуация в игорном бизнесе, эксперт ответил, что «проблем вагон и небольшая тележка».

«Звон колокола прозвучал для букмекеров еще в 2014 году. Именно тогда впервые начали говорить о выводе букмекерских контор в игорные зоны. Причиной таких разговоров стала их практически бесконтрольная деятельность. После 2015 года, с момента принятия последних крупных изменений в сфере игорного бизнеса, мало что изменилось. Наоборот, ситуация усугубилась, о чем ярко свидетельствует большое количество уголовных дел в отношении нелегального игорного бизнеса, как сейчас говорят, «псевдо-букмекеров», — вспомнил предысторию собеседник агентства.

Причем, по мнению спикера, проблемы нарастают как снежный ком.

«Почти все букмекерские конторы замешаны в уголовных делах в связи с занятием незаконным игорным бизнесом. Примером тому может служить начавшееся на днях уголовное дело в отношении крупной букмекерской компании, а также дела по неуплате налогов либо уклонению от уплаты налогов», — перечисляет эксперт.

Есть существенные проблемы, продолжил он, и по невыплатам выигрышей гражданам.

«Причем букмекеры обеспечили себе, на первый взгляд, алиби. В обоснованние таких решений они зачастую указывают право на отказ в выплате выигрыша, которое прописано в так называемых «правилах деятельности» букмекеров. Например, если матч признается букмекером договорным, он вправе не выплачивать клиенту выигрыш. Ну и конечно – бесконечная гонка за клиентом, которая приводит к усилению рекламы, которая заполонила интернет и улицы городов», — пояснил собеседник.

Если букмекеров переведут в отдельные зоны, дополнил спикер, то государство раз и навсегда положит конец эпохе бесконтрольного расцвета букмекеров в Казахстане.

«Следует также учесть, что это окажет мощное влияние на эффективность деятельности правоохранительных органов. Им, в частности, станет легче привлекать к ответственности незаконный игорный бизнес. В настоящее время на это требуется потратить много времени и сил», — отметил Шаинидзе.

На вопрос, как он относится к предостережению букмекеров о возможной потере постоянной работы 5 тыс. казахстанцами из-за переноса касс в игровые зоны, эксперт ответил, что «данный фактор сильно преувеличен».

«Относительно рабочих мест, да это проблема, однако букмекеры не являются градообразующим предприятием, и говорить о какой-то катастрофе, думаю, нет повода. Цифры, которые они приводят, а это 5 тыс. сотрудников, на самом деле не поддаются никакой проверке. Почему? Почти у всех букмекеров в соответствии с трудовым законодательством трудоустроены только офисные работники. Остальные, а это подавляющее большинство, те же кассиры, работают в рамках гражданско-правового договора и, по сути, ущемлены в своих правах. Сразу хочу отметить, что зарплата кассиров составляет около Т75-120 тыс. в месяц», — поделился приватной информацией собеседник агентства.

Вместе с тем, уточнил спикер, невозможно однозначно сказать, как именно отразится «исход букмекеров» в игорные зоны.

«Существует мнение, что букмекеров полностью заменит лотерея, которая сейчас набирает все большие обороты», — подчеркнул Шаинидзе.

Также, подметил эксперт, отдельно стоит отметить, что соотношение принятия ставок через сайт превосходит по востребованности наземные кассы.

«Примерное соотношение 70/30 в пользу сайта. В том числе и этими данными оперируют сторонники «локализации», говоря о минимальных потерях со стороны букмекеров», — акцентировал собеседник агентства.

На вопрос, как он относится к инициативе создания «Центра учета ставок» (ЦУС), спикер ответил, что «это новшество весьма позитивно для общества и государство в целом».

«Для начала надо отметить, что ЦУС – это «камень преткновения» для букмекеров и сообщества в целом. Кто-то поддерживает данную инициативу, но есть и те, которые категорически против. На самом деле идея уполномоченного органа очевидна: ведь требуется не только фискализация ставок, но и детализация оборотов и другие возможности для регулирования деятельности», — конкретизировал Шаинидзе.

Сейчас в законодательстве в сфере игорного бизнеса, разъяснил эксперт, предусмотрена фискализация через аппаратно-программный комплекс (АПК).

«То есть, при принятии ставки программа букмекеров предоставляет фискальный чек. Но фискализация через АПК этим и ограничена. Тогда как через ЦУС можно будет ввести ограничения по ставкам для граждан в целях недопущению роста игромании. Запрет по ставкам можно было бы осуществить только через общую базу данных (ОБД), которая бы объединяла всех букмекеров и препятствовала букмекерам принимать ставки у лиц, находящихся в «зоне запрета», — предложил собеседник.

К ОБД, детализирует спикер, можно в дальнейшем подвязать запрет на прием ставок у лиц, которые проиграли, например, за месяц сумму, превышающую Т100 тыс.

«Данная норма будет направлена на защиту малообеспеченных слоев населения, а также в целях предупреждения распространения игромании», — уверен эксперт.

При этом, он не считает, что многие клиенты букмекеров уйдут на зарубежные сайты только из-за предоставления данных государству.

«В настоящее время многие букмекеры требуют указывать при регистрации на сайте подробную информацию, в том числе и паспортные данные, а при получении выигрыша клиент обязан предъявить букмекеру документ, удостоверяющий личность. То есть, конфиденциальные данные уже предоставляются в частные руки и ничего не изменится после того, как эти данные будут попадать и в государственные органы. Причем передачу данных планируется осуществлять через шифровальный канал связи», — полагает собеседник агентства.

Общая база данных, продолжил спикер, широко применятся в мире.

«К примеру, такая база существует в России, собственно говоря, ЦУС был, скорее всего, скопирован именно с нее», — заключил Шаинидзе.

Напомним, 16 октября казахстанские букмекеры выступили против поправок в закон «Об игорном бизнесе».

«Мы не поддерживаем поправку касательно вывода касс букмекерских контор в так называемые «резервации» или игорные зоны, которые сейчас организованы в Капшагае и Боровом. Мы выступаем категорически против ее включения в данный законопроект», — заявил заместитель директора букмекерской конторы Tennisi Сергей Казаков на пресс-конференции в среду.