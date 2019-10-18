Экс-замакима столичного района «Алматы» осужден за взятку в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Бывший заместитель акима столичного района «Алматы» Талгат Тлеуов, а также директор ТОО «Лайн Групп» и ТОО «Акжайык Энерго» Абдиев Б. осуждены за взятку в Нур-Султане, сообщает антикоррупционная служба.

«17 октября приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султан Тлеуов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же приговором Абдиев осужден за дачу взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме Т71 млн», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Тлеуов подозревался в получении взятки в сумме Т5 млн от Абдиева за подписание актов выполненных работ по договору о госзакупках по обслуживанию освещения района «Алматы», а также за общее покровительство.