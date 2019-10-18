Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Азиза Жамалиева. Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала 2019 года в ДТП в Нур-Султане, сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана Нурлан Уваев.

«С участием детей произошло 82 ДТП с начала года, в которых пятеро детей погибло и 83 получили ранения», — сказал Уваев в пятницу на брифинге в столичном акимате.

По сравнению с прошлым годом, общее количество ДТП выросло в столице выросло с 365 до 421 с начала текущего года. Количество пострадавших и погибших детей и взрослых также увеличилось.

«Количество пострадавших детей возросло на девять позиций, а погибших в результате ДТП на две. В прошлом году было три, а теперь пять», — пояснил Уваев.

Он также отметил, что произошедшие ДТП с участием детей не были связаны с учебными заведениями, то есть они произошли не в районах, в которых расположены школы.