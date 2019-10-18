Главный санврач Казахстана назвал три причины отказа от прививок

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал три причины отказа от прививок, передает корреспондент агентства.

«Причины (отказа от прививок – КазТАГ) какие? 40% говорят, что у них есть собственное мнение. 35% приводят религиозные вопросы, 6% говорят, что нет доверия к вакцине», — сообщил Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

Вместе с тем, он сообщил, что на самом деле по религиозным причинам отказываются от прививок больше 35%, и с этими гражданами проводится разъяснительная работа.

«Если говорить в общем, то ежегодно у нас более 5 тыс. человек отказываются от прививок, но в прошлом году вследствие разъяснительной работы 3,5 тыс. человек изменили свое мнение и согласились прививаться», — добавил Бекшин.