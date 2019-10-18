На сумму свыше Т1,6 млрд закуплены вакцины против гриппа в Казахстане

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На сумму свыше Т1,6 млрд закуплены вакцины против гриппа, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

«В 2019 году за счет государственных бюджетных средств закуплено 1,8 млн доз вакцины «ГРИППОЛ+» производства России на сумму свыше Т1,6 млрд, что на 300 тыс. доз больше по сравнению с прошлым годом. Вакцина содержит штаммы гриппа предстоящего сезона», — сообщил Бекшин на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время по республике привито против гриппа 590 621 человек, поствакцинальных осложнений не выявлено.

Также Бекшин сообщил, что кроме российских вакцин в Казахстане зарегистрированы еще четыре вакцины против гриппа: французские «Ваксигрип» и «Ваксигрип Тетра», голландская вакцина «Инфлювак» и китайская противогриппозная вакцина производства «Синовак Биотек».