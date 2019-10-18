Изменение рейтинга Казахстана в ближайшие два года маловероятно – S&P

Алматы. 17 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) не видит большой вероятности изменения рейтинга Казахстана в ближайшие два года, заявил глава аналитического направления S&P по России и СНГ Борис Копейкин.

«Прогноз суверенного рейтинга Казахстана – «стабильный», рейтинг инвестиционной категории, то есть находится в верхней половине шкалы. Это значит, что вероятность каких-то сложностей финансовых очень низкая по такому высокому рейтингу. «Стабильный» прогноз по определению означает, что мы не видим большой вероятности изменения рейтинга в ближайшие два года», — сказал корреспонденту МИА КазТАГ Копейкин, отвечая на вопрос о шансах получения Казахстаном по плану правительства инвестиционного рейтинга к 2025 году.

Стабильный прогноз означает, в целом, неизменность рейтинга на определенный срок.

«Если была бы вероятность – больше одной трети, что рейтинг будет улучшен или, наоборот, снижен, мы бы поставили «Позитивный» или «Негативный» прогноз. Понятно, что постоянно идут изменения и ситуация может измениться уже завтра. Мы тогда обязательно проведем комитет и обсудим ситуацию еще раз», — пояснил глава аналитического направления S&P.

Он назвал наиболее важные для агентства факторы.

Агентство уже в этот рейтинг, по его данным, закладывает продолжение достаточно стабильной политики, которая проводилась при предыдущем президенте Казахстана. Соответственно, S&P ожидает достаточно сильных фискальных показателей в ситуации с внешними обязательствами.

«Повысить рейтинг мы можем при условии (это не значит, что ситуация не может в перспективе измениться, но что мы сейчас видим) существенного развития институциональной среды. Уже принято определенное законодательство. Есть вопросы его практического применения. Лучше, больше и обдуманней принимать решения на уровне кабинета министров и парламента, в соответствии с конституционными изменениями, приводящие к повышению эффективности принимаемых решений проводимой политики. В некотором смысле – меньше централизации», — сказал Копейкин.

Агентство ожидает существенного улучшения состояния финансового сектора, банков, в том числе – снижения концентрации на одного заемщика для конкретных банков, дальнейшее улучшение качества регулирования и надзора.

«Это не значит, что ничего в этом смысле не происходит, но нужен дополнительный некий качественный скачок», — добавляет эксперт.

S&P ожидает также дальнейшего повышения правительственной эффективности: как политики в целом, так и монетарной политики, в частности.

«Почему мы столько времени посвятили обсуждению монетарной политики? Потому что это – один из аспектов оценки, которая у нас пока не самая высокая по сравнению со странами демократии», — отметил собеседник агентства.

С другой стороны, если сильно и надолго снизятся цены на нефть, в случае, если сильно ухудшится ситуация с внешнеэкономическими показателями, в случае каких-то неожиданных факторов, например, резкого роста долларизации депозитов, S&P наоборот – может рейтинги снизить, считает эксперт.

«Вот те условия, которые мы сейчас видим, которые будут определять эволюцию рейтинга на ближайшие два года», — резюмирует Копейкин.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что суверенный рейтинг Казахстана входит в категорию инвестиционных, но уровень риска – средний. К 2025 году Казахстан должен по целям, поставленным министерством национальной экономики, перейти на следующий уровень, в категорию стран с низким уровнем риска, на кредитный рейтинг уровеня «А», в который входят Чили, Япония, Польша.