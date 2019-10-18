Если некритически следовать принципу предотвращения, есть опасность, что борьба со всевозможными угрозами может разрастись до немыслимых масштабов

Издание European Scientist FR опубликовало статью Де Жан-Поля Ури под названием «Greta Thunberg ou Robot Humanoïde : de quel avenir devons-nous avoir le plus peur ?» — «Грета Тунберг или Человекоподобный робот: какого будущего нам нужно больше всего бояться?».

В ней говорится так: «Неделей ранее двум новостям отводили первостепенное внимание все средства массовой информации, и надо было бы жить в пещере, чтобы не быть в курсе того, что Грета Тунберг излила свой гнев с трибуны ООН и что Атлас, знаменитый робот от Boston Dynamics, может быть сопоставимым по таланту с лучшими гимнастками. Подобные совпадения заставляют задуматься. Эти два события, совпавшие по времени, определили общую для нас всех тему: страх перед будущим.

В первом случае речь идет об опыте, который вызывает у нас эмоции. Во втором – о сконструированном выступлении, основанном на идеологии, которая имеет целью вселение страха в нас. Поэтому было бы неправильно релятивизировать (связывать) эти два события. Странное чувство, которое мы испытываем при виде робота, — это, скорее, очарование, смесь страха и восхищения.

Фото: newsru.co.il

В случае, связанном с выступлением Греты Тунберг, речь идет совершенно о другом. Мы имеем дело с внушающим тревогу демаршем, который имеет целью эксплуатирование наших страхов перед будущим. Следует еще добавить, что первый вариант — это апостериорное чувство. Второй — это эмоция, основанная на идеологии. И именно она побуждает нас строить фантазии о катастрофическом будущем. Кстати сказать, сама Грета в Давосе заявила: «Я хочу, чтобы вы запаниковали. Я хочу, чтобы вы чувствовали тот страх, который чувствую я каждый день».

Мы действительно оказываемся втянутыми в манипуляцию! С другой стороны, прибегая к reductio ad absurdum (способу доказательства, состоящему в условном допущении положения, противоречащего тому, что требуется доказать), эта же идеология может, наоборот, «захотеть», чтобы мы перестали бояться того, что всегда пугало нас.

Как известно, страх перед техническим прогрессом превратился в избитый стереотип, и он, вероятно, перевешивает страхи, вызванные природными явлениями. Появилось множество новых причин — от скорости поездов до изменения климата, включая атомные технологии и перемены в жизни, – для вхождения в состояние тревоги. Порождаемые ими страхи по большей части связаны с несчастными случаями, но среди них немало и таких, которые могут объясняться спекуляциями. То есть – спекулятивными разговорами. А еще, именно немецкому философу Хансу Йонасу мы обязаны внедрением в интеллектуальный пейзаж систематического страха перед технологиями. Этот мыслитель, в котором угадывается тяга к энвайронментализму (деятельности в защиту окружающей среды), предлагает нам постоянно проявлять этику страха».

Немецко-американский философ Ханс Йонас ввел понятие этической «эвристики страха». Такой страх им характеризуется как нравственный долг. В его концепции внимание акцентируется на преимуществе негативных прогнозов над позитивными прогнозами и на важности принципа предотвращения или принципа ответственности. Философия Ханса Йонаса может послужить инструментарием экологическим активистам в общественно-политической борьбе за достижение целей, которые они ставят перед собой. В частности – в противопоставлении культа возмущения взвешенному научному подходу на пути – как утверждают некоторые – к установлению экологической диктатуры. Ибо, согласно концепции Ханса Йонаса, при достаточной серьезности угрозы всеобщей безопасности принцип выбора решения после взвешивания всех «за» и «против» должен уступить место принципу предотвращения. То есть, если опасность слишком большая, раздумывать, должно быть, некогда – надо действовать на опережение. Ведь предложенный немецким ученым принцип предотвращения или принцип ответственности, в первую очередь, касается явлений, которые можно назвать глобальной катастрофой. Сторонники Греты Тунберг как раз и говорят о том, что она надвигается. Но, если некритически следовать принципу предотвращения, есть опасность, что борьба со всевозможными угрозами может разрастись до немыслимых масштабов.

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