Комитет государственных услуг создают в Казахстане

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ — Комитет государственных услуг (КГУ) при министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК создают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В соответствии с постановлением правительства РК от 15 октября 2019 года №765 «Об образовании комитета государственных услуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Казахстан от 12 июля 2019 года №501 «О мерах по реализации указа президента РК от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК» приказываю: утвердить прилагаемое положение республиканского государственного учреждения «Комитет государственных услуг министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Согласно документу, настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Проект постановления кабмина вынесен на публичное обсуждение до 31 октября.