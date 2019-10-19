Нур-Султан. 19 октября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу на западе, юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на северо-западе, севере, центре и востоке республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на востоке местами сильные, на западе, юге, юго-востоке – без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура днем и ночью +3+5, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +15+17, ночью +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +19+21, ночью +5+7.

В Акмолинской области ожидаются осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью 0+5.

В Костанайской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью 0-5.

В Павлодарской области ожидаются осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, м/с, ночью и утром местами гололед. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +17+22, ночью +1+6 (местами заморозки -3).

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +19+24, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Карагандинской области днем местами ожидаются осадки, ночью местами – небольшие осадки, ночью и утром местами ожидаются туман, гололед. Днем +3+8, ночью 0+5.

В Кызылординской области ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +15+20, ночью 0+5 (местами заморозки -3).

В Туркестанской области ночью местами ожидаются заморозки -1-3. Днем +18+23, ночью +3+8 (местами на почве заморозки -2).

В Алматинской области днем +13+18, ночью 0+5.

В Мангистауской области днем +17+22, ночью +7+12.

В Актюбинской области днем +10+15, ночью -2+3.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки, днем по всему региону. Днем +2+7, ночью 0-5.

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на реках востока и юго-востока республики ожидается продолжение увеличения водности. На реке Сырдарья – ГП Кокбулак ожидается подъем уровня воды в связи с добеганием повышенных сбросов с Кайракумского вдхр. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.