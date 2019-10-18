Условный срок получил внук экс-президента РК за нападение на полицейского в Лондоне – BBC

Алматы. 18 октября. КазТАГ — Условный срок получил внук экс-президента РК Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев за нападение на полицейского в Лондоне, сообщает Русская служба BBC.

«Айсултан Назарбаев – 28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагает испытательный срок (в 18 месяцев – КазТАГ), продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны «обильно текла кровь».

Отмечается, что, если в течение испытательного срока Назарбаев нарушит закон, приговор станет из условного реальным.

Кроме того, Назарбаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1 тыс. фунтов и возместить ущерб на 5 тыс. фунтов.

Напомним, 3 июля британские СМИ сообщили о том, что Айсултан Назарбаев укусил полицейского, пытавшегося помешать ему совершить самоубийство. Отмечалось, что внук первого президента Казахстана обвиняется в нанесении полицейскому Россу Сэмбруку (Ross Sambrook) очень серьезного укуса, когда тот 5 июня обнаружил его в квартире в Ковент-Гардене (фешенебельный район Лондона).

5 июля КазТАГ со ссылкой на Русскую службу BBC сообщило, что Айсултану Назарбаеву официально выдвинули обвинения в Королевском суде Англии.