МОН изучит замечания учительницы из Кокшетау

Алматы. 18 октября. КазТАГ – Министерство образования и науки (МОН) РК изучит замечания учительницы из Кокшетау, заявил министр Асхат Аймагамбетов.

«Ролик с участием учителя истории Ахетовой А. К. в последние дни начал быстро распространяться. Проблемы, поднятые в ходе данного ролика, вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества, люди начали бурно обсуждать ролик. Не буду сейчас давать оценку содержанию данного материала. Просто важно понимать, что каждый учитель и родитель имеет право на выражение своего мнения. Наша же с вами задача – услышать эти предложения и замечания», — написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он отметил, что «в связи с этим, главой государства дано поручение изучить все высказанные предложения для дальнейшего использования в работе».

Напомним, в своем интервью телеканалу CBS учитель истории из Кокшетау Алия Ахетова подвергла жесткой критике обновленную систему образования, закон о статусе учителя, уровень зарплаты и заявления о том, что учителя обеспечены всем необходимым.