На более Т21 млрд отменены имиджевые, консалтинговые услуги и заказ исследований – минфин РК

Нур-Султан. 18 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. На более Т21 млрд отменены имиджевые, консалтинговые услуги и заказ исследований, сообщил первый заместитель министра финансов РК Берик Шолпанкулов.

«При формировании проекта республиканского бюджета на трехлетний период оптимизированы расходы на Т21,34 млрд, из них на 2020 год Т10,335 млрд, которые направлены на увеличение финансирования научной и научно-технической деятельности», — сообщил Шолпанкулов на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что Т1,4 млрд составили затраты на имиджевые мероприятия, остальное – на консалтинговые и аналитические мероприятия.

«Эти мероприятия отменены», — уточнил первый вице-министр финансов, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Кроме того, он проинформировал, что из 56 государственных заданий оптимизировано 10 на сумму Т6,4 млрд.

«По государственным заданиям нужно отметить, что это когда процедуры проходят заключение контрактов с подведомственными организациями без применения норм закона о государственных закупках. В связи с этим данная оптимизация государственных заданий – это касается в части того, прежде всего, что они теперь не будут идти, как государственные задания и будут объявляться непосредственно через портал государственных закупок. И эти процедуры будут приобретаться на конкурсной основе», — пояснил Шолпанкулов, отвечая на вопрос корреспондента агентства.